Het Overlegcomité komt vrijdag bijeen onder verpletterende druk om de lockdown te verstrengen. Wetenschappers en ziekenhuizen eisen bijkomende maatregelen.

‘De tijd van talmen is voorbij. De versterking van de lockdownmaatregelen is niet langer een mogelijke optie, het is de enige optie. Het is de enige manier – als we daarvoor nog de tijd hebben – om de ...