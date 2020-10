Mourinho toont zich een goede verliezer: “We kregen tegen Antwerp ons verdiende loon”

José Mourinho beleefde geen fijne donderdagavond in het kletsnatte Bosuilstadion. De Portugese topcoach verloor met Tottenham Hotspur op de tweede speeldag van Europa League-groep J met 1-0 van Antwerp. “Het beste team won vanavond”, reageerde Mourinho. “Met het verlies kregen we ons verdiende loon.”

Mourinho gunde enkele sterkhouders rust, en zag hoe zijn team bij de rust 1-0 in het krijt stond na een treffer van Lior Refaelov op het halfuur. De Portugees wisselde viermaal bij de rust, maar dat volstond niet. “Bestond de mogelijkheid, dan had ik halfweg elf spelers gewisseld”, verklaarde Mourinho na afloop. “Maar ik ben de enige schuldige, want ik koos de startelf. Bij de rust probeerde ik de situatie recht te zetten, maar dat bleek niet genoeg. Onze mentaliteit van in de eerste periode bleef.”

The Special One had ook lof in huis voor Antwerp. “Wij zijn een team uit de Premier League, dat naar hier moet komen om gewoon te winnen. Maar Antwerp speelde voluit en gaf plankgas, wat ik bij hen op prijs stelde. Wij lieten hen ook winnen. In de eerste helft liet Antwerp veel ruimte tussen de lijnen, maar we konden het niet uitbuiten. Na de pauze speelde de thuisploeg veel compacter.”

In de andere partij in groep J klopte LASK Linz met 4-3 Ludogorets. Antwerp staat in de stand alleen aan kop met zes punten, voor Tottenham en LASK (elk 3 ptn). Een puntenloos Ludogorets sluit de rangen. Volgende donderdag (5 november) staat al de derde speeldag op het menu. Antwerp speelt dan gastheer voor LASK. Tottenham moet naar Ludogorets.