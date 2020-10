AA Gent kansloos onderuit tegen oppermachtig Hoffenheim: schiettent van Roef begeeft het slechts vier keer

Na een onrechtvaardige nederlaag tegen Genk volgde een bijna vanzelfsprekend 1-4-verlies tegen een oppermachtig Hoffenheim. AA Gent blijft op bodemkoers, ook in Europa, maar overwinteren is toch nog niet uitgesloten. Wel kreeg trainer Wim De Decker twee knopen op zijn bord die doorgehakt moeten worden.

Dat kon er nog wel bij, in het lastenboek van AA Gent. Een penaltymisser. Welke wedstrijd kregen we als Roman Yaremchuk in het openingskwartier Hoffenheim simpelweg op achterstand had gezet? Hij dwong zelf de strafschop listig af, door over Posch te draaien. Doelman Baumann wist de penalty echter te stoppen. Het was niet de eerste misser van Yaremchuk dit seizoen. Op Moeskroen gebeurde hetzelfde, toen echter zonder gevolgen. We stelden toen de vraag aan Wim De Decker of hij overwoog iemand anders aan te duiden. Tenslotte had Yaremchuk enkele dagen voordien ook een strafschop gekregen tegen Rapid Wien. Die ging wel binnen, zij het met geluk. Vandaar de vraag. De Oekraïner bleef toch de eerste om de penalty’s te trappen. Nadat hij vanaf elf meter scoorde op Cercle, was het zelfs geen thema meer. Nu dus wel. Al gebiedt de eerlijkheid dat dit Hoffenheim die 1-0 wellicht eenvoudig had rechtgezet.

Maar wat Yaremchuk niet lukte, deed Hoffenheim-aanvaller Belfodil wel. Ngadeu ging niet als een pinguïn naar de bal, kreeg die op zijn hand en dus kregen ook de Duitsers een strafschop. De ex-spits van Standard faalde niet: 0-1 na een dik halfuur. Met wat Hoffenheim tot dan had getoond, wist AA Gent meteen hoe laat het was. In een retestrak blok, met drie of zelfs vijf achterin, een centrum dat potdicht zat, lieten de Duitsers geen duimbreed aan AA Gent. De schaarse keren dat AA Gent tot de overkant reikte, liep het in de laatste fase mis. De voorzet van Mohammadi die scherpte miste, Bukari wiens sprint eindigde in een verloren pass, Yaremchuk die buitenspel liep. Bezus probeerde nog het vaakst maar het gewapende beton van Hoffenheim vertoonde nooit barsten.

Hoffenheim technisch te goed

Wanneer de Duitsers zelf aan de bal kwamen, lieten ze bovendien hun surplus aan combinatievoetbal op de korte ruimte zien. Net als tegen Genk toonde Gent zijn tanden en dat was nodig. Toch vonden ze er tikkend een paar keer de weg naar Roef. De vervanger van de geschorste Bolat stond echter uitstekend te keepen. Niet dat de pogingen Posch en Sessegnon een doelman moeite mochten kosten. Vooral bij de poging van linkerwingback Sessegnon, die een hele boulevard kreeg, mocht Gent van geluk spreken dat hij zijn schot enigszins kraakte. Zelfs op de moeilijke ballen deed Roef zijn job uitstekend. Een vrije trap van Skov, of een poging van Bebou na een misverstand tussen Ngadeu en Hanche-Olsen: de goalie van Gent stond er. Vooral zijn redding op een bal in het hoekje van Grillitsch, kort na de rust, mocht er wezen.

Met de minuten liep Hoffenheim er steeds makkelijker door. Toen Bebou vanaf de achterlijn teruglegde in minuut 51 en Grillitsch ongedekt kon inlopen, was Roef kansloos: 0-2. Het hek was van de dam. De ingevallen Odjidja mikte de aansluitingstreffer op Baumann, maar ondertussen was zijn collega aan de overkant in een schiettent komen te staan. Belfodil werd twee keer knap van een tweede goal gehouden, ook Grillitsch en Bebou raakten niet voorbij Roef. Alleen invaller Gacinovic haalde onhoudbaar uit: 0-3. In het slot mikte Mohammadi nog tegen de paal en over, telkens voor doel gezet door een hoopvolle invalbeurt van Odjidja. Invaller Kleindienst scoorde uiteindelijk wel, alweer na een schitterende opening van Odjidja op Botaka. Waarna Dabbur meteen de 1-4 maakte.

Verplaatsing naar Belgrado cruciaal

Dit Hoffenheim zal de poule met vingers in de neus winnen. Aangezien Liberec, dat verloor van Rode Ster, de zwakste ploeg in de poule is, wordt het volgende week in Belgrado cruciaal dat AA Gent niet verliest. Dan is overwinteren zelfs nog mogelijk. Eerst wacht Waasland-Beveren. Niet winnen staat gelijk met een langer verblijf in de kelder van de rangschikking. Dat is kwalijker dan een nederlaag tegen een te sterk Hoffenheim.

Eerst heeft Wim De Decker nog twee knopen door te hakken. Behalve zijn strafschopnemer, zit hij ook met een doelmannenvraagstuk. Zet hij zondag weer Bolat, in de fout tegen Cercle Brugge en Genk? Of toch Roef, in de fout tegen Eupen en OH Leuven? Als je dan toch voortdurend wisselt, zou je net zo goed de afgeserveerde derde doelman Colin Coosemans kunnen zetten, de enige foutloze van het trio. Dat zal niet gebeuren, maar wat dan wel? Bolat zit volgende week zijn laatste Europese schorsingsdag uit tegen Rode Ster Belgrado. Het weekend nadien wordt er, als corona het toelaat, tegen Anderlecht gespeeld. Dan zou er wel een vaste nummer één mogen zijn.