Emmanuel André, Geert Molenberghs en 33 andere wetenschappers pleiten voor onmiddellijke lockdown

Een groep van 35 wetenschappers, onder wie biostatisticus Geert Molenberghs en microbioloog Emannuel André, trekken in een open brief aan de alarmbel. ‘Er is nood aan een onmiddellijke lockdown over het hele land.’

35 wetenschappers, onder wie de biostatistici Geert Molenberghs en Kurt Barbé en microbioloog Emmanuel André, trekken - net zoals de ziekenhuizen - aan de alarmbel in een open brief die werd gepubliceerd door Le Soir. ‘Op het moment dat we deze brief schrijf, tonen alle indicatoren aan dat het virus, dag na dag, uur na uur, steeds een beetje meer terrein wint. De situatie is alarmerend.’

De wetenschappers wijzen op de zware druk op de ziekenhuizen, die aan sneltempo vollopen, en waar ook de reguliere zorg in gevaar dreigt te komen. ‘De tweede golf is al de piek van de eerste golf gepasseerd, en de vooruitzichten zijn pessimistisch. We zitten op een schip waar al gevaarlijk veel water binnensijpelt’, waarschuwen ze.

De wetenschappers zien maar één oplossing. ‘Er is een dringende noodzaak om onmiddellijk lockdownmaatregelen te nemen, op een evenwichtige en geproportioneerde manier’, schrijven ze. ‘Wij eisen met klem dat onze beleidsmensen dezelfde maatregelen nemen op nationale schaal. Er zijn geen drie manieren om de curve van de epidemie te bekijken. Er is maar één manier om op te treden.’

Marc Van Ranst: ‘Lockdown zal er anders uitzien’

Opvallende afwezige bij de ondertekenaars is viroloog Marc Van Ranst. Nochtans pleitte die meermaals voor een lockdown, ook vandaag nog. In ‘Terzake’ hield hij zich daarover donderdagavond eerder aan de oppervlakte. ‘De mogelijkheden om mensen te ontmoeten moeten nog meer ontmoedigd worden’, zei hij wel.

De beslissing om tot een lockdown over te gaan wordt genomen door de politiek, benadrukt Van Ranst, maar hij verzekert dat ‘die er niet hetzelfde zal uitzien als in de eerste golf’. De sluiting van parken en speeltuinen liggen niet op tafel, bijvoorbeeld. Bovendien wil men de scholen openhouden. Van Ranst ziet wel een mogelijkheid waarbij enkel de hogere jaren overgaan op thuisonderwijs tot de cijfers tot een bepaald punt gedaald zijn. De bewegingsvrijheid van mensen inperken noemt hij ‘een moeilijke beslissing’. Het sluiten van niet-essentiële winkels kan een manier zijn om niet-essentiële contacten te vermijden.

Voor de viroloog van de KU Leuven is het wel duidelijk dat ‘de maatregelen een hele poos moeten duren’. 50 besmettingen per dag lijkt hem een redelijke maatstaf om over te gaan tot versoepelingen. Die moeten wel heel voorzichtig en trapsgewijs moeten gebeuren. ‘Met zulke cijfers is het virus in bedwang te houden, maar zeker niet met bijna 20.000 besmettingen per dag zoals vandaag het geval is.’

Vrijdag staat opnieuw een Overlegcomité gepland, waar wordt bekeken of strengere maatregelen aan de orde zijn. Premier Alexander De Croo (Open VLD) sloot woensdagavond in een videoboodschap alvast niet uit dat er nog een verstrenging wordt doorgevoerd.