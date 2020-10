Twitter verwijdert ‘gewelddadig’ statement van Maleisische ex-premier, Europese leiders en Vaticaan veroordelen terreuraanval Nice

Over heel Europa betuigen regeringsleiders hun medeleven met de Fransen. In Nice kwamen drie mensen om het leven bij een terreuraanval. De Maleisische ex-premier Mahathir Mohamad schreef dat moslims het recht hebben Fransen te vermoorden. Dat bericht werd door Twitter verwijderd.

Europese regeringsleiders hebben de dodelijke aanval bij een kerk in Nice veroordeeld. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en Nederlands minister-president Mark Rutte reageerden geschokt op het geweld. Ook Brits premier Boris Johnson heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. De regeringsleiders beloven Frankrijk bij te staan in de strijd tegen terrorisme en extremisme.

Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees President Charles Michel veroordelen het geweld. ‘Ik ben met mijn hart bij Frankrijk’, schreef von der Leyen op Twitter. Op vraag van journalisten verdedigen ze de vrije meningsuiting en het wederzijds respect voor religieuze overtuigingen.

‘De vrijheid van meningsuiting en denken zijn fundamenteel voor onze democratieën en onze vrijheden’, antwoordde Charles Michel op een vraag over de karikaturen van Charlie Hebdo. ‘Tegelijk moeten we ervoor waken dat het wederzijds begrip en respect aangemoedigd wordt. Maar we moeten absoluut vastberaden onze waarden delen en zij die ze in gevaar willen brengen bestrijden.’ Commissievoorzitter von der Leyen vulde aan: ‘We moet duidelijk zijn: we zullen nooit het geweld aanvaarden dat zich achter een geloof verschuilt, omdat het geloof vredevol is en de eenheid bevordert.’

In eigen land heeft de plenaire zitting van de Kamer een minuut stilte gehouden als eerbetoon aan de slachtoffers van de mesaanval in Nice. Premier Alexander De Croo benadrukte opnieuw schouder aan schouder te staan met Frankrijk in de strijd tegen terreur. Het dreigingsniveau wordt niet aangepast.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) drukken met één stem ‘hun diepe ontzetting uit over de tragedie die Frankrijk opnieuw treft’. ‘Het EMB en de CIB veroordelen deze aanvallen met de grootste kracht’, verklaren ze in een gemeenschappelijk persbericht. Ze roepen tot eenheid en solidariteit in de samenleving en betuigen hun medeleven aan de families en de slachtoffers. Ze ‘richten hun gebeden voor steun aan het hele Franse volk’.

Matteo Bruni, de woordvoerder van het Vaticaan, noemt de aanslag op basiliek Notre-Dame een ‘moment van pijn in een tijd die sowieso al erg verwarrend is’. Volgens Bruni bidt Paus Franciscus voor de slachtoffers en hun nabestaanden. ‘Terrorisme en geweld zullen wij nooit kunnen accepteren’, klinkt het nog.

Tweet verwijderd van Maleisische ex-premier

Twitter heeft een bericht van de voormalige Maleisische premier Mahathir Mohamad verwijderd, waarin hij schrijft dat moslims het recht hebben om Fransen te vermoorden. Mahathir, die van 2018 tot 1 maart 2020 premier was, refereerde naar de moord op de Franse docent Samuel Paty, maar zei niets over de aanval in Nice eerder op de dag.

Mahathir Mohamad. Foto: REUTERS

In de verwijderde tweet stond: ‘Moslims hebben het recht om boos te zijn en om miljoenen Fransen te vermoorden voor alle slachtpartijen in het verleden.’ In een ander bericht schreef de 95-jarige Mahathir dat de Fransen in de geschiedenis ‘miljoenen mensen hebben gedood, veel daarvan waren moslims’.

In eerste instantie voegde Twitter een waarschuwing toe aan het bericht, waarin stond dat de tweet de regel van het ‘verheerlijken van geweld’ schond, maar dat het mogelijk in het algemeen belang was dat de tweet toegankelijk bleef. Later werd het bericht toch verwijderd.

In de andere berichten die Mahathir naar zijn 1,3 miljoen volgers stuurde, schreef hij dat moslims het recht hebben om de Fransen te straffen, omdat Frankrijk alle moslims de schuld heeft gegeven van de daad van één iemand. Hij verwees daarbij naar de recente moord op Paty, door een moslimextremist. Ook twitterde hij dat de Fransen ‘hun kinderen zouden moeten leren hoe ze de gevoelens van anderen respecteren’.

De ex-premier van Maleisië kwam in het verleden al in opspraak met uitspraken over Joden en homo’s.

Iran veroordeelt het geweld

Ook de islamitische republiek Iran keurt het geweld af. ‘We veroordelen met kracht de terreuraanval van vandaag in #Nice’, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, op Twitter.

‘Deze vicieuze cirkel, die almaar erger wordt - haatdragende taal, provocaties, geweld - moet plaats maken voor rede en gezond verstand’, pleitte de minister. ‘We moeten erkennen dat radicalisme nog meer radicalisme teweegbrengt en dat vrede niet met kwaadaardige provocaties kan worden bewerkstelligd’, aldus Zarif.