Munt van Brutus haalt wereldrecord

Een Romeinse munt met de afbeelding van Brutus is vandaag geveild voor 2,7 miljoen pond (bijna 3 miljoen euro), een wereldrecord voor een antieke munt.

Het Londense veilinghuis Roma Numismatics had als schattingsprijs 500.000 pond opgegeven. Bovenop de hamerprijs moet de koper nog 20% veilingkosten en de btw op die kosten betalen. Die koper is voorlopig onbekend.

Van deze gouden munt, een aureus, waren tot nu toe maar twee exemplaren bekend. De munt is een getuige van de burgeroorlogen die Rome in de eerste eeuw v. Chr. teisterden. Op de voorzijde is Brutus afgebeeld, een van de leiders van de samenzwering tegen Caesar, op de keerzijde staan onder meer de dolken van de Caesarmoordenaars.

Het vorige record voor een veiling van een antieke munt was een Griekse munt afkomstig uit de oud-Griekse stad Pantikapaion, een kolonie op het Krimschiereiland. In 2012 werd een gouden stater op een veiling in New York afgehamerd op 3,25 miljoen dollar (2,75 miljoen euro).