Aanslag in Nice heeft ‘geen impact op dreigingsniveau’ in België

Voorlopig heeft de terreuraanval in Nice, waarbij drie mensen om het leven kwamen, geen gevolgen voor het dreigingsniveau in België. Rond de Franse diplomatieke belangen geldt wel een ‘verhoogde paraatheid’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Na de mesaanval in de de Zuid-Franse stad Nice, waarbij drie personen om het leven kwamen, blijft het algemene dreigingsniveau in België op twee staan. Dat bevestigen Ocad (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) en het Crisiscentrum.

Er geldt wel een verhoogde paraatheid rond de Franse diplomatieke belangen, klinkt het bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

De plenaire zitting van de Kamer begon vandaag met een minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers van de mesaanval in Nice. Premier Alexander De Croo benadrukte opnieuw schouder aan schouder te staan met Frankrijk in de strijd tegen terreur. ‘Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Hun vrienden en familie, maar ook naar het hele Franse volk dat voor de tweede maal in korte tijd een terroristische aanslag te verwerken krijgt’, klonk het. ‘Laat me hier vandaag klaar en duidelijk zeggen dat wij het gebruik van geweld in onze samenleving nooit zullen aanvaarden.’

Bij een mesaanval in de basiliek Notre-Dame in Nice kwamen drie mensen om het leven. President Emmanuel Macron veroordeelt de ‘islamistische terroristische aanval’ en zegt dat Frankrijk geen strobreed toe zal geven aan terreur. Er werden 4.000 extra militairen ingezet om kerken en scholen te beschermen.