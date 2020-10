Parochianen rouwen om koster: ‘Hij zorgde ervoor dat de kaarsen altijd brandden’

Bij de aanslag bij de Notre-Dame in de zuidelijke kuststad zouden zeker drie doden en zes gewonden zijn gevallen. Een van de slachtoffers is de 55-jarige koster van de kerk. ‘Hij was door iedereen geliefd.’

Iets voor negen uur donderdagochtend werd de Zuid-Franse kuststad opnieuw opgeschrikt door terreur. Een man met een mes maakte in de basiliek Notre-Dame drie dodelijke slachtoffers. ‘Een vrouw kwam uit de kerk en zei: ‘ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken’, zei de ober van het Grand Cafe de Lyon tegen persbureau AFP.

De koster, die nog maar net de deuren van de kerk open had gezet, werd de keel overgesneden. Ook een oudere dame, die in de vroege uurtjes was komen bidden, werd dood teruggevonden. Volgens sommigen was ze ‘haast onthoofd’. Een derde vrouw probeerde zwaargewond weg te vluchten naar een bar, maar ze overleed ter plaatse. Zeker zes anderen raakten gewond.

In tranen vertellen parochianen aan de Franse krant Le Parisien dat de koster een vast gezicht was in de kerk: ‘Hij was hier 24 op 24 uur.’ Vincent L. opende dagelijks de deuren van de kerk en assisteerde bij erediensten. Een manusje-van-alles, zo omschrijven ze hem. ‘Hij zorgde ervoor dat de kaarsen altijd brandden.’ De koster, die afkomstig is uit het nabij gelegen Saint-Etienne de Tinée, werkte al tien jaar in de kerk. Daarvoor was hij koster in de kerk Sainte-Jeanne d’Arc, vertelt de priester aan Le Parisien.

Over de identiteit van de andere twee slachtoffers is nog niet meer bekend. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om twee gelovigen die in de basiliek kwamen bidden.