UITSLAG ETAPPE 9 VUELTA. Ackermann wint na deklassering Sam Bennett

De negende etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) was na een massasprint eerst over de meet gereden, maar werd gedeklasseerd.

Op beelden was duidelijk te zien hoe Bennett tot twee keer toe een kopstoot uitdeelde aan de Let Liepins van Trek-Segafredo. De jury moest zich lang beraden maar besloot om de Ier alsnog naar de laatste plaats van het peloton te zetten. De zege ging zo naar Ackermann.

Onze landgenoot Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) werd knap tweede, Jasper Philipsen strandde op de vierde plaats. De slenteretappe met aankomst in Aguilar de Campoo kende een voorspelbaar verloop, de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) blijft in de rode leiderstrui.

Hoe kwam de zege tot stand?

De Colombiaan Juan Felipe Osorio (Burgos - BH) en de Spanjaard Aritz Bagues (Caja Rural) trokken al snel ten aanval, maar de spurtersploegen, met Deceuninck-Quick-Step op kop, hielden de kloof altijd binnen schot. Op 22 km van de finish was hun avontuur voorbij. Dus werd er zoals verwacht gespurt. Bora-Hansgrohe nam het roer in handen in de slotkilomters maar, Sam Bennett, perfect gepiloteerd door Michael Morkov, remonteerde Pascal Ackermann.

Toch werd het geen tweede ritzege voor de Ier in deze Vuelta. In de voorbereiding van de finish duwde Bennett tot twee keer toe met zijn schouder tegen Emils Liepins om het wiel van Morkov niet kwijt te geraken. De jury declasseerde daarom de renner van Deceuninck-Quick-Step. Voor Patrick Lefevere had het nochtans de honderdste zege geweest in een grote ronde.

Wat deden de favorieten?

Die kenden een rustige dag al kreeg Primoz Roglic op 13 km van de finish wel een lekke band. Hij wisselde van fiets en Paul Martens bracht hem razendsnel weer in het peloton. Ook morgen is het aan de spurters, zodat Carapaz en co. pas dit weekend weer echt aan de slag moeten. En dan wacht twee keer een aankomst bergop. Zondag zelfs op de mythische Angliru.

Hoe deden de Belgen het?

Gerben Thijssen sprintte zich knap naar de tweede plaats. En dat in zijn eerste grote ronde. Eerder in deze Vuelta werd de Limburger van Lotto Soudal al eens vijfde. Ploegmaats Tim Wellens en Brent Van Moer reden ook in dienst van Thijssen hard op kop in de finale.

Jasper Philipsen, vrijdag tweede na Bennett, werd nu vierde.

Nog iets dat u moet weten?

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) sprong weg uit het peloton om de bonificaties weg te nemen achter de twee vluchters. Alsof Primoz Roglic zou proberen om Richard Carapaz wat seconden af te snoepen. Of zou, de Giro indachtig, iedere seconde wel eens van tel kunnen zijn in deze Vuelta?

Rituitslag:

1. Pascal Ackermann

2. Gerben Thijssen

3. Max Kanter

4. Jasper Philipsen

5. Jakub Mareczko

6. Alexis Renard

7. Jon Aberasturi

8. Lorrenzo Manzin

9. Robert Stannard

10. Reinardt Janse van Rensburg

Klassement:

1. Richard Carapaz

2. Primoz Roglic op 0:13

3. Daniel Martin 0:28

4. Hugh Carthy 0:44

5. Enric Mas 01:54

6. Felix Grosschartner 03:28

7. Esteban Chaves 03:28

8. Alejandro Valverde 03:35

9. Marc Soler 03:40

10. Wout Poels 03:47