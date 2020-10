Het ministerieel besluit dat vandaag ingaat bepaalt dat er ook voor jonge kinderen beperkingen zijn wat sporten betreft – in tegenstelling tot wat de Vlaams overheid eerder liet verstaan.

Het leek duidelijk: voor kinderen van twaalf jaar of jonger waren er geen beperkingen om te sporten. Zowel indoor als outdoor activiteiten zouden mogelijk blijven. Dat was de duidelijke lijn van de Vlaamse overheid dinsdagavond op de persconferentie. ‘We hebben aandacht voor de kwetsbaren: onze kinderen’, benadrukte minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA).

In het ministerieel besluit dat donderdag ingaat, wordt daarop teruggekomen. Indoor sporten kunnen niet meer doorgaan, ook niet voor wie twaalf of jonger is. Wat dinsdag wel nog mocht, mag vandaag dus niet meer. Veel ouders zien zo een activiteit van hun kind(eren) in het water vallen. ‘Dat is inderdaad het tegenovergestelde van wat de Vlaamse regering had beslist. Maar het ministeriële besluit heeft het laatste woord’, benadrukt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts. Het kabinet krijgt allerhande vragen van sportclubs, maar moet hen dus teleurstellen.

‘Ik begrijp de verwarring’, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. ‘Vlaanderen had het anders aangekondigd, maar het ministerieel besluit is duidelijk. Indoor sportaccommodaties sluiten de deuren. Dat is een politieke beslissing en moet gezien worden in de poging om zoveel als mogelijk sociale contacten te vermijden.’

Er zijn wel twee belangrijke uitzonderingen. Zo mogen sportkampjes in de herfstvakantie wel doorgaan (overnachtingen zijn niet mogelijk) en ook de turnlessen in de lagere school kunnen plaatsvinden.

In verschillende gemeentes worden ondertussen ook strengere maatregelen genomen. Vaak wordt beslist om alle sportinfrastructuur de komende weken te sluiten.