‘Virus bestrijden wordt inspanning van lange duur’

De Belgische ziekenhuizen smeken in een gezamenlijk persbericht om een versterking van de lockdown. Premier Alexander De Croo (Open VLD) ging er in de Kamer niet op in.

‘De tijd van talmen is voorbij. De versterking van de lockdownmaatregelen is niet langer een mogelijke optie, het is de enige optie. Het is de enige manier – als we daarvoor nog de tijd hebben – om de ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken.’

De koepels van alle Belgische ziekenhuizenfederaties slaken gezamenlijk een noodkreet, nu het onvermijdelijk begint te lijken dat de maximumcapaciteit van de intensieve zorg over zeven tot tien dagen overschreden zal worden. ‘We zullen verplicht worden keuzes te maken. De ene patiënt zal dan betere zorg krijgen dan de andere. Er zal geen ander alternatief zijn.’

Gezond verstand

De roep komt boven op de vraag van virologen als Marc Van Ranst en de maatregelen die in andere landen worden genomen. De Franse president Emmanuel Macron beperkte in zijn land de niet-essentiële verplaatsingen, met een ‘periode van tolerantie’ voor de herfstvakantie.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez loofde het Franse initiatief. Ook in de Waalse regering groeit de steun voor verdergaande maatregelen.

Maar op vragen daarover ging premier De Croo vanmiddag in de Kamer niet in. Hij hechtte er vooral belang aan dat de verschillende regeringen nu op één lijn zitten. ‘Eenheid is cruciaal in de komende dagen en weken. Alleen zo kunnen we hulpverleners maximaal bijstaan’, zei hij.

Hij herhaalde dat we al in een gedeeltelijke lockdown zitten en we er nu alles aan moeten doen om het virus in te tomen. ‘Dat kan alleen als we de regels respecteren en dat ook volhouden. Als we uit de gevarenzone willen komen, zal dat een inspanning van lange duur zijn.’

De Croo wees ook op de eigen verantwoordelijkheid. ‘We zullen erover waken dat de regels worden gerespecteerd’, waarschuwde hij. ‘Politie en inspectiediensten zijn gemobiliseerd. Maar ik reken vooral op het gezond verstand. De keuzes die we nu maken, beslissen over leven of dood van kwetsbare mensen.’

Bijkomende maatregelen?

Morgen buigt het Overlegcomité zich opnieuw over de cijfers om de situatie te evalueren. Mogelijk komt een verstrenging dan alsnog op tafel. ‘Het is niet uitgesloten dat er morgen bijkomende maatregelen worden genomen’, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan Villa Politica.

De Croo zelf liet verstaan dat alvast de lengte van de gedeeltelijke lockdown een onderwerp van gesprek wordt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) nam al maatregelen om de administratieve last van huisartsen te verminderen en hen financiële hulp te bieden voor administratieve ondersteuning. Een brede reeks mogelijkheden om de ziekenhuizen te ondersteunen, bijvoorbeeld door artsen en verpleegkundigen van Defensie in te schakelen, wordt onderzocht.