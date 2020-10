Bewaker van Frans consulaat in Jeddah neergestoken

Een man heeft in Saudische stad Jeddah een bewaker van het Franse consulaat aangevallen.

Na de mesaanval in Nice donderdagvoormiddag vond in Jeddah nog een incident plaats. Daar is een man opgepakt die een bewaker van het Franse consulaat aanviel met een ‘scherp voorwerp’, zo meldt de Franse ambassade op Twitter. De bewaker is naar het ziekenhuis gebracht en is niet in levensgevaar.

‘De Franse ambassade veroordeelt deze aanval tegen een diplomatieke post’, stelt de ambassade in een mededeling. ‘We roepen onze landgenoten in Saudi-Arabië op uiterst waakzaam te zijn.’

Frankrijk is nog aan het bekomen van de onthoofding op 16 oktober van leraar ­Samuel Paty, die Mohammedcartoons had getoond in zijn les. Na de moord opende de Franse president Emmanuel Macron de aanval op extremisten. Dat Macron daarbij zei dat ‘we onze cartoons niet opgeven’ en uithaalde naar ‘islamistisch separatisme’ viel in slechte aarde bij sommige moslimlanden, waaronder Turkije en Pakistan.

Saudi-Arabië veroordeelde het tonen van cartoon die de profeet Mohammed beledigen, maar riep niet op tot een reactie.