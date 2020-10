Ook het Rekenhof stelde inbreuken op wet op overheidsopdrachten bij de VRT vast

In 2018 deed het Rekenhof een steekproef bij VRT-contracten. Uit het rapport daarvan, dat de voorzitter van de Mediacommissie Elisabeth Meuleman (Groen) vandaag in handen kreeg, blijkt dat het Rekenhof ‘voor 18 van de 47 uitgaven (ruim 38%)’ van de onderzochte contracten, ‘een tekortkoming op het vlak van mededinging vaststelde’.

‘Meermaals wees de VRT een overheidsopdracht rechtstreeks aan een dienstverlener toe, zonder een overheidsopdracht te plaatsen of zonder meerdere ondernemingen te raadplegen, hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving dat vereiste. Minstens kon de VRT de raadpleging van meerdere ondernemers of de onmogelijkheid daartoe niet aantonen, bij gebrek aan stavingstukken of gemotiveerde beslissing’, staat nog in het rapport.

Het Rekenhof rapporteerde over het definitieve rapport aan de toenmalig gedelegeerd bestuurder van de VRT (Paul Lembrechts, red.), de voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT (Luc Van den Brande), en de bevoegde minister.

Het is geen toeval dat de conclusies van het rapport van het Rekenhof nu komen bovendrijven. Net vandaag wordt Luc Van den Brande (CD&V), voorzitter van de raad van bestuur aan de tand gevoeld over zijn rol in de crisis aan de VRT-top diesinds vorige winter heerst. Op 27 november 2019 had ceo Paul Lembrechts het ontslag gevraagd van zijn directeur Productie & Media, Peter Claes. Dat werd hem geweigerd door de raad van bestuur. In de nasleep van dat ¬conflict werd Lembrechts door de bevoegde minister gevraagd op te stappen, pas later moest ook Claes gaan. Na berichtgeving over malversaties aan de top van de VRT, startte Audit Vlaanderen ene forensisch onderzoek.

Twee weken geleden konden de parlementsleden het rapport van Audit Vlaanderen daarover inkijken. Uit dat rapport zou blijken dat Lembrechts destijds terecht het ontslag van Claes had gevraagd. Het Auditrapport, dat geheim is, zou ook aankaarten dat de VRT voor bepaalde contracten ‘niet de geijkte procedures volgde.

Net daarom is de timing van dit rapport van het Rekenhof zo opmerkelijk. De VRT ontving het rapport op 22 oktober 2019. Zowel de toenmalige ceo Paul Lembrechts als voorzitter van de Raad van Bestuur kregen een exemplaar. Lembrechts formuleerde een antwoord op 14 november. Nog geen twee weken nadien vraagt hij het ontslag van Peter Claes.