Experten trekken aan de noodrem: ‘Tijd voor algemene lockdown’

‘Uit de meest recente cijfers komt geen enkel goed nieuws. De situatie is kritiek in de gezondheidszorg. Tijd voor een lockdown’, schrijft viroloog Marc Van Ranst op Twitter. Rector van de UGent Rik Van de Walle, Professor Huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) en Margot Cloet van Zorgnet Icuro roepen ook op voor een lockdown zoals in maart.

‘Durf te kijken naar de feiten, beste mensen. Elke dag wachten telt en maakt een wezenlijk verschil uit. Wie weet wat “exponentieel” betekent en ziet wat in de ziekenhuizen aan het gebeuren is, weet ook dat het nu tijd is voor een lockdown’, schrijft rector van de UGent Rik Van de Walle.

Samen met Viroloog Marc Van Ranst, Margot Cloet van Zorgnet Icuro en professor Huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) roepen ze op om meteen een lockdown zoals in maart in te voeren. ‘We moeten zo snel mogelijk opnieuw in lockdown, met uitzondering misschien voor schoolgaande jonge kinderen. Als we nog langer wachten, zal het probleem zo groot zijn dat de ziekenhuizen mensen zullen laten sterven of gewoon de deuren (zullen) moeten sluiten. Er is geen personeel meer. Het is een illusie om te denken dat we iedereen kunnen verzorgen. Dat is de absolute noodkreet die Margot Cloet van Zorgnet Icuro (een netwerk met verschillende ziekenhuizen en rusthuizen) vandaag de wereld instuurt. ‘De politiek blijft dit precies negeren maar we stevenen af op een crash van het systeem’, benadrukt ze

Op Twitter kreeg Cloet steun van onder meer Marc Van Ranst: ‘Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Het is net als in de andere buurlanden tijd voor de noodrem: lockdown’, schreef hij.

Dweilen met de kraan open

Binnenkort treedt in de ziekenhuizen fase 2B in werking, waarbij er 2.000 bedden vrijgemaakt moeten worden voor coronapatiënten. Maar met de snel stijgende cijfers van het aantal opnames, bestaat de vrees dat dit niet voldoende zal zijn. Bedoeling is om heel snel ­enkele honderden bedden op intensieve zorg vrij te krijgen.

Professor Dirk Devroey (VUB) laat op Bruzz weten dat alle Brusselse ziekenhuizen nu al op hun tandvlees zitten. Dat terwijl de verstrengde maatregelen in Brussel iets eerder ingingen. ‘We zien de besmettingscijfers nog niet zakken. Dat betekent dat de maatregelen niet streng genoeg zijn. Ik denk dat een lockdown nu de enige, eerlijke oplossing is die ons nog rest. Zowel naar de mensen toe, om hen te beschermen, als naar het gezondheidspersoneel dat nu moet dweilen met de kraan open.’