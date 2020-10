Advocaat Van Steenbrugge vrijgesproken van laster tegen René Stockman

Advocaat Walter Van Steenbrugge is vrijgesproken van laster tegen broeder René Stockman. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist.

Op het euthanasieproces rond Tine Nys beschuldigde advocaat Walter Van Steenbrugge de overste van de Broeders van Liefde René Stockman van ‘ongeoorloofde tussenkomsten’ om de euthanasiezaak van Tine Nys voor het hof van assisen te brengen. De advocaat - die de arts verdedigde die de euthanasie had uitgevoerd - wou Stockman oproepen als getuige.

Na die opmerkelijke passage op het proces had René Stockman advocaat Van Steenbrugge rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank wegens laster en lasterlijke aangifte. Het parket was eerder van oordeel dat Van Steenbrugge zich inderdaad schuldig had gemaakt aan laster. Maar de rechter is daar dus niet in meegegaan.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Het ‘euthanasieproces’ begon nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep.

Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging.