In de landelijke provincie Quang Nam in Vietnam zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen na aardverschuivingen als gevolg van stortregens door de tyfoon Molave. 38 mensen zijn nog vermist.

De reddingswerken verlopen moeilijk, omdat de toegangswegen versperd zijn met een dikke laag modder. Ook het leger wordt ingezet om overlevenden te zoeken en lichamen te bergen. Zo zijn in Tra Van acht lichamen opgegraven nadat een aardverschuiving op huizen was terechtgekomen. Ook in Tra Leng werden meerdere huizen bedolven.

De tyfoon trok woensdag over de centrale provincies Quang Nam en Quang Ngai, wat gepaard ging met windsnelheden tot 135 kilometer per uur, overvloedige regen en metershoge golven. Volgens de meteorologische dienst is Molave de sterkste storm die het gebied in 20 jaar heeft geteisterd. Van bijna 90.000 huizen werd het dak afgerukt. Op veel plaatsen viel de stroom uit.

In de provincie Binh Dinh zijn 26 vissers vermist, nadat hun boten zonken. Honderdduizenden mensen werden vooraf in veiligheid gebracht.