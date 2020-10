Willy Sommers: eerst een hartoperatie, nu getroffen door corona

Na een hartoperatie en tal van geschrapte concerten blijkt Willy Sommers (68) nu besmet met het coronavirus. Sommers gaat samen met vrouw en kinderen twee weken in quarantaine.

‘Een grieperig gevoel en wat spierpijn.’ Willy Sommers zag de bui al hangen toen hij zich plots ziekjes voelde. Door zijn leeftijd behoort hij sowieso tot de risicogroep. Dat hij begin dit jaar een spoedoperatie aan het hart moest ondergaan, maakt hem nog gevoeliger. Precies daarom kwam de zanger al maanden niet meer buiten zonder handschoenen en een mondmasker. Maar het hield het virus niet tegen.

‘Het voorbije weekend had ik de eerste symptomen’, vertelt Sommers. ‘Tijdens mijn wekelijkse revalidatiemoment (als gevolg van zijn hartoperatie, nvdr.) werd ik onwel. De artsen namen meteen een cardiogram en deden een bloedafname en covid-test. Nu blijk ik dus besmet. Gelukkig zijn de ergste symptomen al voorbij.’

Net als zijn collega’s zag Sommers de afgelopen maanden tientallen optredens door zijn neus geboord. Sinds de verstrengde maatregelen deze week opnieuw: alle concerten die Sommers de komende dagen op zijn agenda had staan, zijn alweer geschrapt. Al had hij door de besmetting sowieso niet kunnen spelen. ‘Ik moet nu twee weken in quarantaine, samen met mijn vrouw en twee kinderen’, zegt Sommers.

De mensen rond hem staan paraat om te helpen waar nodig. ‘Verschillende mensen boden al aan om voor ons boodschappen te doen’, klinkt het.

Omdat de opnames van Liefde voor muziek al achter de rug zijn, komt Sommers’ langverwachte deelname aan het VTM-programma niet in het gedrang.