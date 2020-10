Regen verwacht na droge start van de dag

Donderdag begint de dag op vele plaatsen droog met opklaringen. In de namiddag wordt het zwaarbewolkt met regen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden.

Donderdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met regen of motregen. Op de Ardense Hoogten kan het zicht beperkt worden door laaghangende bewolking. De minima liggen ‘s avonds tussen 8 en 13 graden, in de loop van de nacht wordt het wat zachter. Er waait een stevige en matige, aan zee meestal vrij krachtige, zuidwestelijke wind met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Vrijdag is het meestal betrokken met lage wolken waaruit soms wat lichte regen of motregen kan vallen, vooral dan in het noorden van het land en op de Ardense Hoogten. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 15 en 17 graden elders. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Zaterdag wordt het zonnig en erg zacht met maxima tussen 13 graden op de hoogten van de Ardennen en tot 17 graden elders.

Zondag is het wisselvallig met afwisselend opklaringen en soms veel wolkenvelden met nu en dan wat neerslag. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden overdag, maar lopen tegen de avond en de nacht erop verder op.