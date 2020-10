Omwonenden luchthaven krijgen fikse schadevergoeding

De overheid moet een schadevergoeding betalen aan omwonenden van Brussels Airport wegens ‘onrechtmatig gebruik van een landingbaan’.

Zo’n driehonderd inwoners van Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Pieters-Woluwe hadden een proces aangespannen omdat zij overlast ondervonden door het gebruik van piste 01 (vroeger piste 02/20) en een deel van hen krijgt nu een schadevergoeding van minstens 30.000 euro.

‘In maart 2017 had het hof van beroep de fout van de Belgische staat op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat het recht op bescherming van een gezond milieu vastlegt, al vastgesteld voor de periode van 8 februari 2004 tot en met 31 december 2011’, zegt Elisabeth de Foestraets van de vzw Wake Up Kraainem. ‘Nu veroordeelt het hof in dezelfde geest de Belgische staat voor fouten in de daaropvolgende periode, namelijk van 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2018.’

Onredelijke geluidshinder

Het hof erkent volgens de vzw een probleem van volksgezondheid op basis van het niveau van de geluidsoverlast voor de omwonenden, dat de door de Wereldgezondheids­organisatie vastgestelde geluidsdrempels overschrijdt. ‘Het hof stelt ook vast dat de schade die de omwonenden gedurende jaren van onredelijke geluidshinder hebben geleden, moet worden hersteld door hen een aanzienlijke schadevergoeding toe te kennen op basis van hun ligging binnen de geluidscontouren.’

De buurtbewoners eisen nu dat de Belgische staat de instructies over de windnormen voor het gebruik van de start- en landingsbanen wijzigt, zodat baan 01 niet meer oneigenlijk wordt gebruikt.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.