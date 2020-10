Sterke stijging besmettingen in de scholen

Het aantal leerlingen en onderwijspersoneelsleden dat een positieve coronatest aflegde, blijft stijgen. De meeste besmettingen zouden buiten de schoolmuren plaatsvinden.

‘De verlengde herfstvakantie komt op het juiste moment’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). ‘De stijging van de cijfers in de scholen reflecteert wat in de brede samenleving aan het gebeuren is. We creëren met de verlengde herfstvakantie een time-out voor de scholen.’

Uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijkt dat in de periode tussen 12 en 25 oktober bij 4.964 (0,41 procent) leerlingen en 1.612 (0,98 procent) onderwijspersoneelsleden een positieve covidtest afgenomen werd. In de voorafgaande twee weken ging het nog om 1.795 leerlingen en 411 personeelsleden. 24.698 leerlingen (2,06 procent) van alle leerlingen en 1.975 personeelsleden (1,2 procent) werden in quarantaine geplaatst.

Dat de meeste besmettingen buiten de schoolmuren plaatsvinden, wordt bevestigd door de vaststelling dat de voornaamste redenen om over te gaan tot testing een nauw contact binnen de gezinscontext of het vertonen van covid-19 symptomen is. De CLB’s geven aan dat er binnen scholen nog altijd relatief weinig clusters aangetroffen worden. Mensen besmetten elkaar dus vooral buiten school.

Die cijfers bewijzen volgens Weyts dat scholen geen eiland zijn. ‘Als de epidemie wild om zich heen slaat in de brede samenleving, dan worden ook leerkrachten en leerlingen besmet’, vindt hij.

Over twee weken krijgen die cijfers een update. ‘We kunnen alleen maar de vinger aan de pols houden dankzij het doorgedreven contactonderzoek van de CLB’s’, zegt Weyts.