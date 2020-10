‘Europese landen hebben twee kostbare weken verloren’

81 is ze al, Gro Harlem Brundtland. Deze arts mag je een grande dame van het politieke wereldtoneel noemen. Ze was drie keer premier van Noorwegen in de jaren tachtig en negentig, ze leidde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zat de commissie voor die het rapport Our Common Future opstelde, een rapport over duurzame ontwikkeling dat snel het Brundtland-rapport gedoopt werd.