Philippe Clement geeft in Champions League basisplaats aan Kossounou, Mechele op de bank tegen Lazio

Club Brugge-coach Philippe Clement dropt Odilon Kossounou ten koste van Brandon Mechele in zijn basiselftal voor het duel met Lazio Rome op de tweede speeldag in Champions League-groep F. Simon Deli, hersteld van zijn knieblessure en niet langer Europees geschorst, start eveneens. Federico Ricca verhuist daardoor naar de bank. Nog een wijziging in vergelijking met de wedstrijd bij Zenit Sint-Petersburg (1-2 zege) van vorige week is de terugkeer in doel van Simon Mignolet.

Ethan Horvath stond de voorbije twee wedstrijden tussen de palen bij Club Brugge, na de positieve coronatest van Mignolet. De Rode Duivel leverde recent echter twee negatieve coronatesten af, net zoals de hele Club-selectie. Daarin keerden ook Odilon Kossounou en Michael Krmencik terug na hun coronabesmetting.

Voor Mignolet bestaat de driemansverdediging uit Clinton Mata, Odilon Kossounou en Simon Deli. Mats Rits, Hans Vanaken en Ruud Vormer bevolken het middenveld. Op de flanken staan Krépin Diatta en Eduard Sobol. Voorin moeten Charles De Ketelaere en Emmanuel Dennis onrust zaaien in de Lazio-verdediging.

Lazio Rome is fel verzwakt, dit vanwege een corona-uitbraak en verschillende blessures. Onder anderen goaltjesdief Ciro Immobile (bij Lazio goed voor 128 doelpunten in 183 matchen) en spelmaker Luis Alberto ontbreken na een positieve test. Andreas Pereira voegde zich in extremis nog bij de selectie van Lazio, hij begint op de bank. De coronatest van de Belgische Braziliaan bleek vals positief. Onder meer aanvoerder Senad Lulic en doelman Thomas Strakosha zijn out met blessures, net als reservedoelman Silvio Proto. Tussen de palen staat de 38-jarige Pepe Reina. Sergei Milinkovic-Savic (ex-Genk), Adam Marusic (ex-Oostende) en Wesley Hoedt (ex-Antwerp) starten in de basis.

In Club-Lazio staat de leidersplaats in poule F op het spel. Club Brugge klopte Zenit Sint-Petersburg met 1-2 op de eerste speeldag. Lazio Rome versloeg Borussia Dortmund met 3-1.