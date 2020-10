Ook Gentse secundaire scholen na herfstvakantie naar deeltijds onderwijs

Het Gentse stadsbestuur heeft beslist om na de herfstvakantie over te schakelen op deeltijds afstandsonderwijs in de tweede en derde graad secundair.

Leerlingen die in het derde middelbaar of hoger zitten, zullen na de verlengde herfstvakantie deeltijds afstandsonderwijs krijgen. Dat meldt Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). ‘Er blijven wel uitzonderingen mogelijk voor kwetsbare jongeren’, benadrukt ze.

Twaalf en dertien november, de donderdag en vrijdag na de verlengde herfstvakantie, volgen alle leerlingen afstandsonderwijs. ‘Zo is er een langere aaneensluitende periode dat de netwerken tussen leerlingen en leerkrachten verbroken zijn. Dat is ook wat de virologen voorstellen’, aldus de schepen. De beslissing wordt - na overleg met medisch experts - genomen omdat de cijfers van het aantal besmette leerlingen en leerkrachten blijft stijgen in de Arteveldestad.

Scholen kunnen de komende dagen in gesprek gaan met leerkrachten en leerlingen wat de verwachtingen en mogelijkheden zijn. De directies beslissen zelf of ze vanaf 16 november voor een systeem week om week of dag per dag kiezen. ‘Scholen weten wat het beste is voor hun leerlingen. Een richting met veel praktijkvakken is ook anders dan een algemene richting’, stelt Decruynaere.

Koffiepauze

‘Het is vooral de bedoeling om het aantal verplaatsingen van de jongeren in de stad te verminderen en opeengepakte lokalen te vermijden nu ventileren moeilijker wordt’, zegt Decruynaere. In Gent volgen zo’n 27.700 leerlingen les in het secundair. ‘Daarnaast willen we ook de uitval bij leerkrachten verminderen door het afstandsonderwijs.’

Het Gentse stadsbestuur doet ook een oproep. ‘Als we kijken naar cijfers zien we dat het aantal besmettingen van leerkrachten ook in het basisonderwijs toeneemt’, besluit Decruynaere. ‘Uit het contactonderzoek blijkt dat leerkrachten vaak elkaar aansteken. We willen uitdrukkelijk aan alle scholen vragen om de laatste twee dagen extra hard op te letten dat de maatregelen altijd gevolgd worden. Als de leerkrachten niet ziek in hun bed willen liggen tijdens de herfstvakantie, is het cruciaal dat ze ook tijdens de koffie- en lunchpauze afstand bewaren.’

Eerder deze week besliste het Leuvense stadsbestuur al samen met de scholen om na de herfstvakantie te schakelen naar deeltijds afstandsonderwijs.