Ondanks fel protest: Euromillions Basket League start wel degelijk op 6 november

De Belgische basketbalcompetitie zal wel degelijk in het weekend van 6, 7 en 8 november van start gaan. Dat werd woensdag beslist op een vergadering van de Euromillions Basket League en de tien eersteklassers.

Tot eind december krijgen de clubs wel de kans om een deel van hun thuiswedstrijden uit te stellen. Initieel zouden de clubs maximaal twee wedstrijden mogen uitstellen. “We houden dus vast aan de startdatum, maar stellen ons flexibeler op”, vertelde Pro League-manager Wim Van de Keere. “Het is zeker niet de bedoeling alle matchen uit te stellen. In functie van de kalender zal een aantal matchen vastgelegd worden.”

Vrijdag 6 november wordt de eerste speeldag geopend met Aalst-Bergen en Brussels-Antwerp. Zaterdag 7 november volgt al meteen een Clasico tussen Oostende en Charleroi. Het competitieformat is ongewijzigd, in een eerste fase zijn de teams in twee poules van vijf opgedeeld. Landskampioen Oostende zit in groep A met Antwerp, Charleroi, Mechelen en Brussels. Groep B bestaat uit Bergen, Limburg United, Leuven, Aalst en Luik.

