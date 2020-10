Ook in Frankrijk staat het gezondheidssysteem zwaar onder druk. Om te vermijden dat de ziekenhuizen patiënten moeten weigeren, kiest Franse president Emmanuel Macron voor een tweede lockdown voor zijn land. Dat kondigde hij aan in een televisieboodschap.

Na een vergadering met de Veiligheidsraad, besliste Macron woensdag dat Frankrijk in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw in lockdown gaat. De scholen, crèches en kinderdagverblijven blijven open. In de woonzorgcentra zijn bezoekers toegelaten. Telewerk wordt de algemene regel. Niet-essentiële zaken, waaronder de horeca, moeten sluiten. Daarnaast zijn bijeenkomsten van personen die geen deel uitmaken van een gezin verboden.

Ook verplaatsingen worden sterk beperkt. Wie zijn deur uit wil, moet een attest kunnen voorleggen. Uitzonderingen hierop zijn verplaatsingen voor professionele of medische redenen, om te winkelen, om iemand in nood te helpen, of om een frisse neus te halen. Deze regel gold ook al tijdens de eerste lockdown in maart.

Voor de herfstvakantie zal een ‘periode van tolerantie’ ingevoerd worden, dan mogen mensen zich wel vrij verplaatsen. De lockdown geldt tot 1 december, maar Macron maakt duidelijk dat versoepelingen mogelijk zijn. ‘We herevalueren de cijfers elke 15 dagen, en bekijken dan of er versoepelingen mogelijk zijn, of winkels terug kunnen openen.’ De maatregelen kunnen worden versoepeld zodra het dagelijkse besmettingscijfer lager is dan 5.000. In Frankrijk testen de afgelopen 24 uur 36.437 mensen positief op het coronavirus.

Het doel van de lockdown is om de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames zo snel mogelijk te doen dalen. Daarna wil Macron terug inzetten op testen en tracen. ‘Dat moet ons helpen om de situatie te overbruggen tot er een vaccin is, volgens wetenschappers is dat tot de volgende zomer.’

‘Tweede golf erger dan eerste’

In totaal werden al meer dan 1,2 miljoenen Fransen besmet met covid-19. 35.541 mensen overleefden een besmetting met het virus niet. Volgens Macron zal de tweede golf erger zijn dan de eerste. ‘Tegen midden november zullen alle bedden op intensieve zorg die voorbehouden zijn voor corona vol liggen’, voorspelde Macron. Daarom heeft Frankrijk een ‘forse rem’ nodig, ‘zodat dokters nooit de beslissing moeten maken om een coronapatiënt of een slachtoffer van een auto-ongeval te redden’.

Macron beseft dat dit een tweede zware klapt is voor de economie. ‘Er is geen gezondheidszorg zonder een draaiende economie, maar niets is belangrijker dan een mensenleven. We zouden niets kunnen doen en wachten op groepsimmuniteit, maar dat betekent 400.000 extra doden.’

‘Het is een moeilijke periode, maar dit toont wie we zijn, solidaire mensen’, besloot Macron. ‘Ik heb vertrouwen in jullie, we moeten volhouden, maar het zal ons lukken, allemaal samen.’