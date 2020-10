Twee ongevallen op de E42 ter hoogte van Dison en op de E313 ter hoogte van Slins, in de provincie Luik, zorgen dinsdagavond voor gevaarlijke verkeersomstandigheden, zo waarschuwt de federale wegpolitie.

In Dison is in de richting van Battice de rechterrijstrook versperd. Daar werd ook brandstof gelekt.

In Slins is ook een rijstrook versperd in de richting van Antwerpen.