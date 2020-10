Met een haast presidentiële boodschap vraagt premier Alexander De Croo (Open VLD) ‘om elkaar in dit kritieke moment vast te houden’. En hij waarschuwde: ‘De steile stijging moet naar omlaag, anders komen er meer ingrijpende maatregelen.’

Met een opmerkelijke videoboodschap bracht eerste minister De Croo een sombere boodschap. ‘De toestand is bijzonder kritiek.’ Het keren van de curve en het bestaan van het zorgpersoneel blijft de eerste bekommernis. Daarvoor vond hij een ‘gedeeltelijke lockdown’ noodzakelijk. ‘We schorten allemaal een groot deel van ons leven op om het leven van anderen te redden.’

De premier toonde zich tevreden dat ‘ook de Vlaamse regering zich aansloot’ bij de strenge maatregelen die Brussel en het Waalse Gewest eerder namen. ‘Op dit moment is het belangrijk dat er eenheid en duidelijkheid is, in alle provincies en alle hoeken van het land. Elk uur telt. Door een ministerieel besluit gelden vanaf middernacht zowat overal dezelfde regels.’

‘Het laatste waaraan we vandaag nood hebben is verdeeldheid en een verspreide slagorde. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen. De enige strijd is die tegen het virus, het raakt iedereen.’

De Croo riep iedereen op om de veiligheidsregels toe te passen. De politiediensten kunnen de regels handhaven in de publieke ruimte . Maar de mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de ‘morele keuzes, keuzes op leven en dood’ die ze in hun privéleven maken. ‘We leggen ons lot voor een stuk in elkaars handen. Kies voor elkaar.’

De eerste minister gaf niet meteen perspectief. ‘De steile stijging moet omlaag, anders komen er meer ingrijpende maatregelen.’ Dat maakt de duurtijd van de maatregelen onduidelijk. ‘Te vroeg de rol lossen maakt de problemen groter en vraagt het onmogelijke van de zorgverleners.’ Die laatste groep beloofde hij bijkomende ondersteuning.

‘Dit is een moment van solidariteit en verbondenheid. Op dit kritieke moment moeten we elkaar meer dan ooit vasthouden. Om dit virus te verslaan hebben we iedereen nodig.’