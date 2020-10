VS bereidt zich voor op komst orkaan Zeta

De Verenigde Staten krijgen af te rekenen met orkaan Zeta, die woensdag aan land zal gaan in de staat Louisiana. Het is al de zesde storm die dit jaar over de staat raast. De orkaan herwint aan kracht, de rukwinden zullen tot ver in het binnenland te voelen zijn.

Zeta trof maandag Mexico, en zal woensdag de kust van Louisiana bereiken als ‘een echte orkaan’. De staten Louisiana en Alabama hebben de noodtoestand uitgeroepen. De federale overheid voorziet extra hulpmiddelen voor de staat Louisiana. ‘Het binnenland zal de sterke winden ook voelen’, zei weerman Daniel Brown aan Reuters. De orkaan zal een stormvloed van 2,4 meter veroorzaken van Port Fourchon in Louisiana, tot aan de monding van de Pearl River in Mississippi.

In New Orleans werd het openbaar vervoer opgeschort, en bewoners die buiten de beschermende dijk van de stad wonen werd aangeraden om zich in veiligheid te brengen in hogergelegen gebieden. Sommige steden riepen op tot verplichte evacuaties. Er werden al 157 offshore olie-en gasbedrijven geëvacueerd. 1.400 hulpverleners staan klaar om hulp te bieden na de storm.

Op het Mexicaans schiereiland Yucatan werden windstoten tot 130 kilometer per uur gemeten, waardoor bomen en elektriciteitsmasten het soms begaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en waren er overstromingen, maar er vielen geen doden.