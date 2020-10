Roglic klopt rode trui Carapaz in de Vuelta op Alto de Moncalvillo

Primoz Roglic heeft de lastige achtste Vuelta-etappe op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma was de sterkste na een razendsnelle etappe met finish op de steile Alto de Moncalvillo (eerste categorie) waar hij afrekende met Richard Carapaz na een schitterend duel. De Ecuadoraan blijft toch nog in de rode leiderstrui.

Zeven renners kozen voor de vroege vlucht: Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling) Julien Simon (Total Direct Energie), Angel Madrazo (Burgos-BH) en onze landgenoot Stan Dewulf (Lotto Soudal).

Bij het begin van de slotklim, de Alto de Moncalvillo (8,3 km aan 9,2 procent), waren ze er aan voor de moeite zodat de toppers ook konden strijden voor de ritzege. Hugh Carthy opende de debatten na voorbereidend werk van Michael Woods en alleen Sepp Kuss volgde. Richard Carapaz reed het gat toe, met Primoz Roglic, Dan Martin en Aleksandr Vlasov in het wiel. Waarna de leider zelf aanging en alleen Roglic kon volgen. Ook de rest kwam terug en Vlasov probeerde te profiteren van de wapenstilstand. Roglic en Carapaz gingen er op en er over en finaal kon Roglic wegrijden. Hij won met dertien seconden voorsprong op leider Carapaz en negentien op Martin.

Wat deden de favorieten?

Na deze bergrit staan nog vier renners binnen de minuut. Carapaz zag zijn voorsprong op Roglic (mede dankzij de bonificaties aan de finish) slinken tot dertien seconden. Martin staat op 28 seconden, Carthy op 44. Het lijkt tussen deze vier te gaan in deze ronde. Nummer vijf Enric Mas staat al op 1’54”. Het was nochtans Team Movistar dat er voor zorgde dat de vroege vluchters geen kans maakten op de ritzege, maar de kopman liet het daarna afweten en verloor bijna een minuut.

Hoe deden de Belgen het?

Dewulf (weer hij) zat opnieuw in de vroege vlucht. De renner van Lotto Soudal, die volgend jaar voor AG2R-Citroën trekt, wil duidelijk niet anoniem afscheid nemen van zijn huidige ploeg en bleef ook al laatste overeind. Hij haalde nog net de slotklim.

Kobe Goossens moest al snel de favorieten laten gaan op de Alto de Moncalvillo maar bleef zijn eigen tempo rijden. Hij werd uiteindelijk 29ste op 5’20 van winnaar Roglic. In het algemeen klassement stijgt hij zelfs twee plaatsen. Hij is nu 23ste, op 18’56” van leider Carapaz.

Nog iets dat u moet weten?

Op is op. Dus startte Tom Dumoulin niet meer in de achtste rit. ‘De vermoeidheid blijft. Het heeft geen zin om door te gaan, want dan hypothekeer ik misschien volgend seizoen’, was de uitleg van de Nederlander van Jumbo-Visma. Ook de Fransman Kenny Elisonde (maag- en darmproblemen) en de Pool Michal Golas (familiale problemen) startten niet meer.

Rituitslag:

1 Primož Roglic (Jumbo - Visma)

2 Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

3 Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

4 Aleksander Vlasov (Astana Pro Team)

5 Hugh Carthy (EF Pro Cycling)

6 Wout Poels (Bahrain - McLaren)

7 Enric Mas (Movistar Team)

8 Sepp Kuss (Jumbo - Visma)

9 Esteban Chaves (Mitchelton - Scott)

10 Clément Champoussin (AG2R La Mondiale)