‘Geen sprake van aanslag’ na arrestatie zwaarbewapende man in Brussel

De politie van Brussel heeft maandagavond een man gearresteerd die tot op de tanden gewapend was. In deze fase van het onderzoek is er volgens het parket geen sprake van dat ‘de feiten zich afspeelden in een context van het plegen van een aanslag’.

De politie verhoorde de verdachte en stelde hem ter beschikking van het parket. Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd. Die heeft de persoon in verdenking gesteld van verboden wapendracht en hem onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De man liep maandagavond rond aan het politiecommissariaat op de Korenmarkt. Door de avondklok die om 22 uur van toepassing is in Brussel, controleerde de politie de man. Toen de agenten hem ondervroegen, vonden ze in zijn rugzak munitie, een grote bijl en messen. Ze hielden hem aan voor verboden wapenbezit.

Daarop volgde een huiszoeking bij de 43-jarige man uit Schaarbeek. Daar zou de politie geladen vuurwapens gevonden hebben. De man staat bij de inlichtingendiensten niet bekend als geradicaliseerd.