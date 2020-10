Negen gewezen ministers krijgen medewerkers

Voor de nieuwe regering is politieke vernieuwing een ‘prioriteit’. Toch maken negen gewezen ministers gebruik van een hardnekkige gewoonte om personeel in dienst te houden.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) moest zich vanochtend in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken verantwoorden over het gebruik dat gewezen ministers in de daaropvolgende legislatuur tot twee medewerkers in dienst kunnen houden. Kostprijs: 112.152,3 euro per jaar, per ex-minister.

Rond het jaar 2000 vond toenmalig eerste minister Jean-Luc Dehaene (CD&V) deze regeling verdedigbaar omdat gewezen ministers een ‘bijkomende werklast’ torsen. De afgelopen jaren stond het systeem steeds meer onder druk. In het verleden gebruikten gewezen ministers sommige medewerkers als chauffeur of zelfs als huishoudhulp. Zulke excessen kunnen niet langer, maar het systeem bleef federaal overeind. In Vlaanderen ging de regel in 2016 op de schop.

Dubbel bediend

Dertien oud-ministers komen in aanmerking voor de gunstregeling. Negen gewezen excellenties gingen op het aanbod in: Charles Michel (MR, 2 voltijdsen, loopt af op 1 november), Didier Reynders (MR, 1,75 voltijdsen), Philippe Goffin (MR, 1,5 voltijdsen), Daniel Ducarme (MR, 2 voltijdsen), Daniel Bacquelaine (MR, 2 voltijdsen), Maggie De Block (Open VLD, 2 voltijdsen), Kris Peeters (CD&V, 1 voltijdse), Koen Geens (CD&V, 2 voltijdsen) en Pieter De Crem (CD&V, 1,8 voltijdsen). Hun collega’s Nathalie Muylle (CD&V), François Bellot (MR), Marie-Christine Marghem (MR) en Philippe Debacker (Open VLD) laten de kelk aan zich voorbijgaan.

De gewezen ministers genieten gedurende de volledige legislatuur van dit voordeel. Ze moeten hun personeel pas afstaan als een volgende regering aantreedt. Het blijft opmerkelijk dat zowel Michel als Reynders, beiden ondertussen in Europa aan de slag, van dit voordeel gebruikmaken. Het is ook afwachten wat Kris Peeters – pas benoemd bij de Europese Investeringsbank – gaat doen.

De Kamerleden Barbara Pas (Vlaams Belang) en Raoul Hedebouw (PVDA) uitten kritiek in de Kamercommissie en wezen erop dat verschillende gewezen ministers gewoon in het parlement blijven zetelen. Op die manier worden ze ‘dubbel bediend’, ze krijgen ook parlementaire medewerkers ter beschikking.

Op de vraag om het systeem op te doeken, bleef De Croo op de vlakte. Hij benadrukte dat het versterken van het vertrouwen in de politiek een ‘prioriteit’ van deze regering is. Het kabinet denkt daarbij aan ‘democratische vernieuwing’ waarvan de discussie over de medewerkers van gewezen ministers ‘een onderdeel’ kan zijn.