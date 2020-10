Het UZ Brussel heeft woensdag op het dak van zijn campus in Jette grote letters met daarop de duidelijke boodschap ‘stop’ onthuld. De symbolische actie vond plaats om exact vijf over twaalf, want de tijd dringt en de situatie rond de coronapandemie is ernstig. Deze oproep naar de samenleving moet duidelijk maken dat iedereen zich strikt aan de regels moet houden om de tweede coronagolf te stoppen.