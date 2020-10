Wim De Decker prikkelt zijn spelersgroep in aanloop naar duel tegen Hoffenheim: “Mooie uitdaging”

Donderdagavond ontvangt AA Gent met Hoffenheim dé uitgesproken favoriet in groep L van de Europa League. Maar Wim De Decker hoopt desondanks op een positief resultaat en puurt ook vertrouwen uit de partij van maandagavond tegen Genk: “Er zijn echt wel signalen dat we op de juiste weg zitten. Maar als je dan ziet hoe we de voorbije wedstrijden telkens drie punten bestolen werden, dat is mentaal zwaar.”

“Het wordt zeker een pittige wedstrijd want we komen tegen een echt Duits team uit met een goede organisatie, ze vormen een prima blok en weten hun momenten te kiezen”, spaart Wim De Decker alvast de lofbetuigingen niet wanneer de kwaliteiten van Hoffenheim ter sprake komen. “Alle aspecten die je verwacht van een Duitse tegenstander. Het is dan ook heel interessant om te zien hoe we geëvolueerd zijn.

“Hoffenheim is een heel compact blok met voorin jongens die heel veel mogelijkheden. Ze kunnen blijven roteren. En het is dan ook moeilijk om een goed beeld te vormen. Je kunt ze ergens klasseren onder de typische Duitse stijl. Je bent er nooit klaar mee. Ook vanuit de omschakeling hebben ze sterke spelers. Een heel complete tegenstander. We weten echter hoeveel punten je nodig hebt om te overwinteren. We hebben vorige week onterecht geen punten gepakt. Daarom rapen we morgen dus toch wel beter iets.”

Foto: BELGA

De Gentse trainer beseft dat het hoe dan ook geen evidente opdracht wordt, amper enkele dagen na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Genk: “Het is afwachten hoe we gerecupereerd zijn. Wanneer alles in de juiste plooi zal vallen? Dat is moeilijk in te schatten. Iedereen had gehoopt dat het vroeger in orde zou zijn. Maar je hebt zoveel factoren: de snelle opeenvolging van duels is geen excuus maar het is wel een belangrijk element. Toch voel je aan veel dingen dat het goed komt. Maar wanneer… Daar heb ik geen sluitend antwoord op.”

Na de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League is AA Gent al op achtervolgen aangewezen maar De Decker koestert nog steeds duidelijk ambities: “Ik laat hun naam af en toe eens vallen als favoriet in deze groep. Maar onze jongens volgen het allemaal ook wel genoeg. En ze kennen ook wel de hiërarchie in deze poule. Dat maakt het ook net een mooie uitdaging: we willen onze voet naast die van Hoffenheim zetten.”

Daarvoor zal Gent donderdagavond zonder twijfel de perfecte wedstrijd moeten afwerken. En dat terwijl het zelfvertrouwen van de Buffalo’s niet bepaald hoge toppen scheert: “Ik heb goede hoop door de stemming in de kleedkamer en omdat ik de jongens ook aan het werk zie op training”, aldus een gemotiveerde De Decker. “Het mentale aspect is ook belangrijk en weegt misschien meer door dan het pure medische en de inspanningen die we maandag hebben geleverd. Maar ik zie geen verslapping en dat stemt me positief.”

Foto: BELGA

Tegen Genk pakte De Decker met een driemansdefensie uit en die tactische zet zou hij ook tegen Hoffenheim wel eens kunnen herhalen: “Als speler moet je nu eenmaal tactisch flexibel zijn, voetbal is daarvoor al te zeer geëvolueerd. Principes staan boven systemen. Maar het deed me plezier hoe we dit plan uitvoerden want we hadden weinig tijd om dit in te oefenen. Hierdoor kun je ook tijdens een duel eens schakelen. Het werkte maandag heel goed en dat zorgt voor een goed gevoel maar er ontbrak uiteindelijk wel iets belangrijk…”

Een lichtpuntje was maandagavond zonder twijfel het wederoptreden van Vadis Odjidja en de terugkeer van de Gentse aanvoerder is ook voor Wim De Decker een flinke opsteker: “Hem nu meteen laten starten, houdt toch een bepaald risico in. Het is altijd een dunne lijn waar je moet op lopen. Maar het is voor mij nu vooral belangrijk dat hij voor langere tijd bij het team kan blijven.”

“Vadis zal zeker meer minuten kunnen maken En dat is op zich al positief. De ziekenboeg raakt ondertussen ook steeds minder bevolkt maar jammer genoeg zagen we Laurent Depoitre wel uitvallen. Het gaat om een spierscheur dus die zijn we enkele weken kwijt. Ik ken nog niet de resultaten van onze COVID-tests. Ik ben dan ook benieuwd voor de resultaten bij beide clubs.”

En ondertussen stijgt de druk in de Ghelamco Arena stilaan naar ongekende hoogten. Wim De Decker blijft echter stoïcijns: “We zitten in een fase waarbij de eerstvolgende wedstrijd telkens enorm belangrijk is. We moeten nu niet teveel vooruit rekenen. We komen al van ver. De focus van de spelers zit nu niet bij de eerstvolgende vijf wedstrijden en hoeveel punten je dan moet halen. Dat werkt ook nefast. Dat merkte ik ook vroeger als speler. We moeten dan ook niet teveel stilstaan bij wat er gebeurt in de rangschikking bij dit of een ander resultaat.”