Commissie legt geen verhoging minimumlonen op

De Commissie zou graag zien dat lidstaten de minimumlonen optrekken. Omdat ze niets kan opleggen, schuift ze zes procedures naar voren die daartoe zouden moeten leiden. Maar of het zal lukken?

De Luxemburgse Eurocommissaris voor Sociale Zaken, Nicolas Schmit, creëerde begin dit jaar hoge verwachtingen door de invoering van een eerlijk Europees minimumloon voor te spiegelen. Of het voorstel voor een richtlijn dat hij voorstelde na overleg met de lidstaten en sociale partners daaraan tegemoetkomt, is zeer de vraag. Bestudering van de Europese verdragen leerde Schmit dat de juridische basis om op dit vlak iets te ondernemen zeer complex is.

Om de lidstaten niet tegen de haren in te strijken, beklemtoonden bronnen binnen de Commissie wat het voorstel vooral niet inhoudt. De Commissie kan en zal het niveau van de minimumlonen per lidstaat niet vastleggen. Ze kan en zal Denemarken, Zweden, Italië, Oostenrijk, Finland en Cyprus niet verplichten om een wettelijk geregeld minimumloon in te voeren: in die landen worden lonen vastgelegd via overleg tussen werkgevers en vakbonden.

Wat stelt Schmit dan wel voor? De Commissie wil de lidstaten via de richtlijn zes maatregelen opleggen die volgens haar op termijn zullen leiden tot een verhoging van de minimumlonen. Twee ervan zijn van toepassing op alle 27 lidstaten. De promotie van loononderhandelingen tussen de sociale partners moet ertoe leiden dat het percentage werknemers dat onder de afgesproken lonen valt, stijgt tot minstens 70 %. Nu zitten alleen België, Frankrijk, Nederland, Portugal en Slovenië boven die grens, terwijl Duitsland rond de 50 % hangt. Landen die onder die drempel van 70 % vallen, moeten een actieplan opstellen om in die richting te evolueren. Daarnaast moeten lidstaten jaarlijks rapporteren aan de Commissie over de vooruitgang die ze al dan niet boeken.

Weinig verschil voor België

Voor de 21 landen die al een wettelijk minimumloon hebben, zouden er nog vier verplichtingen bijkomen zoals een grotere betrokkenheid van de sociale partners (wat niet in alle landen het geval is) en betere controles. De lidstaten worden aangemoedigd om de minimumlonen te laten evolueren richting 50 % van het gemiddelde inkomen, maar meer dan een referentie wordt dat niet.

Toch zullen de maatregelen volgens de Commissie hun impact niet missen: ‘Als Duitsland onze voorgestelde maatregelen zou toepassen, zou het zijn minimumlonen moeten optrekken’, aldus een bron. Zoals Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V) in januari al verklaarde, zal de maatregel weinig verschil maken voor België dat al tot de top 4 behoort in de EU inzake minimumlonen.

Meer ‘working poor’

Dat er nood is aan een aanpassing minimumlonen, lijdt niet veel twijfel. Volgens cijfers van de Commissie is het aandeel laagbetaalde jobs in de EU sinds 2006 gestegen, groeien lagere lonen trager dan de hogere lonen en is het aantal precaire jobs gestegen van 8,3 % in 2007 naar 9,4 % in 2018. Die laatste jobs laten de werknemer niet toe uit de armoedeval te ontsnappen. De pandemie zal het aantal ‘working poor’ nog doen stijgen, vreest de Commissie, omdat veel jobs verloren zullen gaan in sectoren zoals de retail en het toerisme. ‘De trend is niet goed, daarom moeten we iets doen’, aldus de bron.