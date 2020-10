Ceo Bpost: ‘Postbodes die niet aanbellen voor levering pakje? Gaan we controleren’

Postbodes die zonder aan te bellen een kaartje in uw brievenbus steken terwijl u thuis op uw pakje wacht. ‘Dat kan niet’, zegt de ceo van Bpost Jean-Paul Van Avermaet op Radio 2. ‘We zullen dat streng aanpakken.’

Hoewel de ceo gelooft dat het om een klein aantal postbodes gaat, krijgt Van Avermaet zelf ook geregeld klachten. ‘Ik lees veel klachten die binnenkomen en ik hoor ook veel van die dingen. Het is een terechte frustratie: je zit thuis en ofwel heb je de bel niet gehoord, ofwel is er niet aangebeld. Daar ben ik mij bewust van en we moeten dat vermijden.’

Daarom zal Bpost een actie op poten zetten waarbij de postbodes worden opgeroepen om altijd aan te bellen. ‘We gaan daarover ook communiceren. Als de postbode niet kan aanbellen, dan moet hij een briefje achterlaten.’

Foto van je pakje

Bpost krijgt ook een vernieuwde applicatie waardoor de levertijd preciezer zal zijn. Nu krijg je een levertermijn van een hele dag, maar met de nieuwe applicatie wordt dat vijf uur. ‘We willen de systemen op dat vlak verbeteren en altijd meer klantgericht zijn’, zegt Van Avermaet.

Daarnaast zullen de postbodes je meer informatie kunnen geven over de levering van je pakje. Het toestel dat ze gebruiken is vernieuwd en vanaf nu uitgerust met een gps, waardoor postbodes een beter idee krijgen waar het pakje geleverd moet worden. ‘De postbode zal een foto kunnen doorsturen van het pakje dat geleverd werd. Zo zie je waar het staat.’