Elio Di Rupo: ‘Sterkere maatregelen nodig richting grotere lockdown’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) wil dat de coronamaatregelen de komende dagen nog verstrengd worden. Tijdens het Overlegcomité zal hij daarop aandringen.

‘Wij menen dat er in de loop van de komende dagen sterkere maatregelen moeten komen richting een grotere lockdown’, stelde Di Rupo in het Waalse Parlement. Volgens hem zijn die alvast in Wallonië essentieel.

Di Rupo herinnerde eraan dat Wallonië zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en bijkomende maatregelen heeft genomen na het Overlegcomité van vorige vrijdag. Toen werden er specifieke beslissingen genomen over onder meer sport, cultuur, jeugdactiviteiten en pretparken. Nadien voerde de Waalse regering nog een scherpere avondklok in.

‘In een ideale wereld zou het beter zijn samen te communiceren. Maar we leven niet in een ideale wereld en we hebben onze verantwoordelijkheid genomen’, aldus nog Di Rupo, die woensdagmiddag digitaal vergadert met premier Alexander De Croo en de andere ministers-presidenten.

De Waalse minister-president overlegt vandaag met zijn ministers over strengere maatregelen. Na Wallonië en Brussel kondigde ook de Vlaamse regering gisteren strengere maatregelen aan.