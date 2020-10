Woordvoerder Yves Stevens wees tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum op de ernst van de situatie. ‘Je zou denken dat het intussen duidelijk is dat de situatie zeer dramatisch is. Nog steeds stellen we vast dat mensen de ernst van de situatie in vraag stellen of lak hebben aan de maatregelen. Voor deze mensen heb ik een duidelijke boodschap: egoïsme is de bondgenoot van het virus en zal tot nog chaotischere toestanden leiden. Iedereen kan morgen nood hebben aan een ziekenhuisbed.’