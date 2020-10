Kim Kardashian West viert verjaardag op privé-eiland: ‘Bescheiden herinnering aan hoe geprivilegieerd ik ben’

Realityster Kim Kardashian West heeft foto’s gedeeld van haar veertigste verjaardag. Die vierde ze met haar vrienden en familie op een privé-eiland. Dat de realityster meegeeft dat ze ‘zich ten volle bewust is van haar privileges’, gaat er niet bij iedereen even gemakkelijk in.

Kim Kardashian West moest er even tussenuit en je zal het geweten hebben. ‘Na twee weken quarantaine en meerdere gezondheidschecks, heb ik mijn dichtste vrienden verrast met een tripje naar een privé-eiland waar we heel even konden doen alsof alles normaal is’, schreef de realityster en zakenvrouw dinsdag op Twitter. De aanleiding was haar veertigste verjaardag.

Die werd passend gevierd met dansfeestjes, fietstochten en zwempartijen met walvissen. ‘En zoveel meer’, aldus Kardashian West. Naar eigen zeggen was het feest op het privé-eiland dan ook ‘een bescheiden herinnering aan hoe geprivilegieerd’ ze wel niet is. ‘Ik weet dat dit voor veel mensen op dit moment buiten bereik lijkt’, reflecteert ze. Het coronavirus drukt de Kardashians met hun neus op de feiten: het doet hen beseffen ‘wat een luxe het is om te kunnen reizen en samen te zijn met familie en vrienden in een veilige omgeving.’

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/cIFP7Nv5bV — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

‘Kim, mensen gaan dood’

Niet iedereen gelooft de bescheiden bedoelingen van de miljardair. In de commentaren regent het vergelijkingen met het Franse hof in Versailles en de decadente feestjes van de rijke klasse uit The great Gatsby. Een veel gedeelde gif, die zijn oorsprong vindt in de eigen realityreeks Keeping up with the Kardashians, stelt het iets botter: ‘Kim, there’s people dying’ (Kim, mensen gaan dood). Ook rocker Peter Frampton herinnert de ster aan de ernst van de pandemie: ‘Mensen gaan naar voedselbanken, niet naar privé-eilanden.’

Verschillende twitteraars zagen in haar woorden dan weer voer voor een nieuwe meme. Al spottend deelden ze hun eigen idee van een ‘privé-eiland’: van de sekte uit ‘Midsommar’ tot ‘Temptation island’. Ook het MoMA in New York deed mee.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/FRLaCSe11J — MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) October 27, 2020

Opvallende afwezige op de foto’s is trouwens Kanye West, de echtgenoot van Kim Kardashian West. Het regent al maanden geruchten dat de twee op het punt staan te scheiden. Tabloid Page Six weet echter te melden dat de rapper en kandidaat-president van de Verenigde Staten zich aangesloten heeft bij het gezelschap in de laatste twee dagen van de trip. Door zijn ‘werk’ kon hij er niet bij zijn op de verjaardag van zijn echtgenote. Allicht was dat een bescheiden herinnering aan de offers die een presidentskandidaat moet brengen.