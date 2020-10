Onderzoekers tonen simulaties: ‘Situatie is uiterst kritiek’

In de eerste golf moesten ziekenhuizen al naar adem happen. In de tweede golf wordt de druk zo goed als zeker nog hoger, zo blijkt uit simulaties van verschillende Belgische universiteiten. ‘De situatie is uiterst kritiek.’

Gisteren werden 689 nieuwe covid-patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Er liggen 5.554 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 911 op de afdelingen ‘intensieve zorgen’. Daarmee blijven de cijfers elke acht dagen verdubbelen. Een kentering is voorlopig niet ingezet.

Maar wanneer hebben de genomen maatregelen dan wel een effect? En zullen de ziekenhuizen de aanhoudende stroom aan nieuwe patiënten kunnen volhouden? Of zal de capaciteit op intensieve zorg op een bepaald moment volzet zijn?

Om die vragen te kunnen beantwoorden hebben onderzoekers van verschillende universiteiten (UGent, UHasselt, UNamur, UAntwerpen, KU Leuven en VUB) al in de eerste golf meerdere simulatiemodellen gebouwd die de evolutie in de ziekenhuizen kunnen voorspellen. Daarvoor hebben ze het consortium Restore opgezet, met steun van het FWO.

De verschillende voorspellingen deelden ze al met het beleid, voor het eerst brengen ze die nu gezamenlijk naar buiten. ‘Elk model is gebaseerd op andere aannames. Naar analogie met klimaat- en weermodellen werd een zogenaamde ensemble-voorspelling opgesteld tot het einde van 2020’, schrijven ze in het rapport.

De voorspellingen gaan gepaard met onzekerheid: het is lastig te voorspellen welk effect maatregelen hebben, en hoe goed ze worden opgevolgd. Toch kunnen uit de simulaties enkele interessante conclusies getrokken worden.

1. Het wordt erger dan de eerste golf

De voorspellingen van UHasselt, UNamur en UGent geven duidelijk aan dat de piekbelasting in de ziekenhuizen hoger zal zijn dan in de eerste golf. Op de piek begin april lagen er 5.759 mensen in het ziekenhuis en 1.285 op intensieve zorgen.

Alle modellen voorspellen dat, zelfs met de verstrengingen die op 19 oktober aangekondigd werden, de piek in november hoger zal zijn. Volgens het model van de UGent kan het aantal bezette bedden boven 10.000 uitkomen, wat bij benadering overeenkomt met 2.000 bezette bedden op intensieve zorg. Dat is de maximale capaciteit, indien er voldoende personeel is. UHasselt en UNamur schatten de maximale bezetting op 7.500 à 8.000, wat overeenkomt met 1.500 tot 1.600 bezette bedden op intensieve zorg. Als de voorspellingen uitkomen, bereiken we de piek tussen half en eind november.

Ook het totaal aantal bezette bedden over de hele tweede golf ligt duidelijk hoger dan in de eerste golf. Eerder toonden simulaties van UNamur/UHasselt al aan dat er in de tweede golf meer mensen besmet zullen raken.

‘Kort samengevat is de situatie uiterst kritiek’, stellen de onderzoekers.

2. Maatregelen waren broodnodig

Het staat buiten kijf dat het noodzakelijk was om in te grijpen. Hadden we dat niet gedaan, dan was begin november de maximale capaciteit op intensieve zorgen ruim overschreden, tonen alle modellen. Dan zouden de ziekenhuizen onvermijdelijk harde keuzes moeten maken hebben over wie wel en wie niet geholpen kon worden, en dreigde ook de zorg voor niet-covid-19-patiënten nog verder in het gedrang te komen. Dat geldt net zo goed in het geval dat de maatregelen niet opgevolgd worden, of geen effect hebben.

De maatregelen die op 19 oktober aangekondigd werden, gelden in principe voor één maand. Maar de simulaties tonen aan dat het geen optie is om daarna terug te keren naar de maatregelen van september. Doen we dat toch, dan blijft de druk op de ziekenhuizen veel langer aanhouden, en dreigen we alsnog de maximale capaciteit op intensieve zorg te overschrijden.

3. Strenger ingrijpen had de piek beperkt

Hadden we twee weken geleden ingegrepen met een harde lockdown zoals in de eerste golf (maar mét het openhouden van de scholen), dan was de druk op de ziekenhuizen beperkt gebleven tot de omvang van die in de eerste golf. Volgens de coronabarometer, die er nog steeds niet is, hadden we overigens al midden september een eerste keer moeten ingrijpen. Toen werden nog versoepelingen aangekondingd.

Het effect van maatregelen hangt niet alleen af van wat beslist werd, maar vooral van hoe burgers zich gedragen. ‘Hoe strikter de maatregelen worden nageleefd, hoe sneller de tweede golf uitdooft’, stellen de onderzoekers.

Verwante artikels 28/10/2020 Langere vakantie kan circulatie bij leerlingen sterk reduceren

Press Communique NL by De Standaard on Scribd