De strijd die Macron en Frankrijk moeten winnen

‘La peur va changer de camp.’ De Franse president Emmanuel Macron is het meer dan zat na de zoveelste aanslag door moslimfundamentalisten en de zoveelste dode: 264 in de voorbije acht jaar. Hij heeft een plan.

Macron moet wel slagen in zijn opdracht. Want Frankrijk heeft angst om te verliezen wat net zo eigen is aan Frankrijk en de Fransen. Jolien De Bouw, onze correspondente in Frankrijk, praat ons bij over wat op het spel staat voor Macron en zijn land.

