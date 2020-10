Spoedarts Jan Stroobants: ‘Dit is damage control, de tanker gaat tegen klippen varen’

De Antwerpse spoedarts Jan Stroobants vindt dat de strengere coronamaatregelen van de Vlaamse regering te laat komen. Infectiologe Erika Vlieghe spreekt van een ‘totaal uit de hand gelopen epidemie’.

‘Dit is damage control’, zei hij in Terzake. ‘De tanker gaat tegen de klippen varen. Misschien kunnen we nog een flauwe bocht nemen en de averij wat beperken. Maar dat we tegen de klippen gaan varen dat staat voor ons vast.’

Volgens Stroobants moesten de maatregelen veel vroeger genomen worden. ‘Men kan dat niet alleen op de overheid steken. Wij zijn daar allemaal verantwoordelijk voor.’

Hij wijst erop dat er ook een groep niet-covidpatiënten is die ook noodzakelijke zorg nodig heeft. ‘Wanneer je nu in een ziekenhuis moet opgenomen worden, kan het zijn dat je moet kiezen wie je waar moet leggen.’

De spoedarts sluit een ‘horrorscenario’ niet uit. ‘Daarbij moeten we kiezen wie het laatste bed op intensieve zorg moet krijgen.’

Vlieghe: ‘Je moet mensen uit elkaar halen’

Infectiologe Erika Vlieghe vindt de strengere maatregelen noodzakelijk, waaronder het sluiten van de cultuurhuizen. ‘Op dit moment - van een totaal uit de hand gelopen epidemie - bestaat niet zoiets als een perfect veilig protocol’, zei ze in De Afspraak. ‘Elke situatie waarbij je veel mensen bijeenbrengt, is een risico. Je moet mensen uit elkaar halen.’

Uit de lockdown van maart zijn volgens haar wel lessen getrokken. ‘Het feit dat er bijvoorbeeld hardnekkig geprobeerd wordt om de scholen open te houden’, zegt ze. ‘Naarmate we in de exit verder gingen en het persoonlijk leven versoepelden - en dan spreek ik over de horeca - kwam je in situaties waarbij het misging.’

Het probleem in de zorg is met al deze maatregelen volgens haar niet meteen opgelost. Ze hoopt dat de hoofdkraan nu wel is dichtgedraaid. ‘Die kraan had al weken moeten dicht staan. Dat is mijn grote persoonlijk frustratie. Hoe later je die kraan dichtdraait, hoe groter de overstroming. En die overstroming zal nog altijd heel groot zijn.’

Van Ranst: ‘Partiële lockdown’

Viroloog Marc Van Ranst sprak in het VTM Nieuws van een partiële lockdown. ‘Wanneer je het ganse pakket bekijkt, niet alleen voor Vlaanderen, maar ook Brussel en Wallonië, dan moet je toch zeggen dat we in een partiële lockdown zitten.’

Volgens de viroloog worden de twee komende weken cruciaal om de cijfers naar beneden te krijgen. ‘Iedereen zit op dezelfde pagina. Het huis staat wel in brand, we moeten nu vol aan de bak zoals flandriens.’