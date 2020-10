Nederland houdt vast aan maatregelen tot december

De huidige coronamaatregelen in Nederland zullen zeker nog tot in december duren. Dat heeft de Nederlandse minister van Zorg Hugo de Jonge dinsdag gezegd tijdens een persconferentie.

Het zal volgens de Jonge nog even duren voordat de besmettingsgraad met het coronavirus ver genoeg omlaag is. De Nederlandse ‘gedeeltelijke lockdown’ heeft er volgens de minister wel voor gezorgd dat een besmette persoon nu gemiddeld minder dan één andere aansteekt. Het Nederlandse r-getal bedraagt nu 1,16, maar de registratie van dit reproductiegetal loopt wat achter, meent de minister.

Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober. Pas als het virus weer onder controle is, kan het kabinet meer vrijheden toelaten zolang iedereen zich aan de basisregels houdt. ‘Tot die tijd is het een kwestie van volhouden.’

De Nederlandse regering evalueert volgende week de huidige maatregelen, en gaat na of er nog strengere maatregelen nodig zijn.

De Nederlandse regering wil het r-getal zeker onder de 1 hebben, zodat het virus sneller onder controle is. In feite staat het reproductiegetal nu ongeveer op 0,88, schat De Jonge. Hij wil dat getal nog wel verder verlagen. Dat kan met de maatregelen die nu gelden, zegt de bewindsman.

Premier Mark Rutte vond het dinsdag nog te vroeg om conclusies te trekken over de effecten van de maatregelen. Pas later in de week zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van onder meer sluiting van de horeca. Maar het beeld is ‘niet ongunstig’, aldus de premier. De besmettingscijfers laten een afvlakkend patroon zien.