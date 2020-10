Monsterscore voor de Red Flames in EK-kwalificatie: België hakt Litouwen met 0-9 hakt in de pan

De Red Flames hebben met véél overmacht hun voorlaatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK gewonnen. Hoewel, een wedstrijd kon Litouwen-België bezwaarlijk genoemd worden. Na 21 minuten was het al 0-3, nog voor het halfuur stond de 0-4 op het scorebord. En zo ging het door tot 0-9. Een schoolvoorbeeld van eenrichtingsverkeer tegen Litouwen, het zwakke broertje van de groep.

‘Ik wil iedereen vanaf minuut 1 scherp zien’, zei bondscoach Ives Serneels voor de wedstrijd. De boodschap was overkomen op de Red Flames, want het was niet eens een minuut wachten op het eerste Belgische schot op doel. Op het eerste doelpunt moest Serneels wel iets langer wachten, maar het tweede en het derde volgden wel snel.

De Caigny en Cayman misten kansen, Wullaer gaf dan maar het goede voorbeeld. De West-Vlaamse schoot na een tiental minuten een vrije trap tegen de netten. Het begin van een makkelijke avond voor de Red Flames.

Doelpuntenfestival

Hoewel de Flames geen hulp nodig hadden, deelde de Litouwse Lioezinaite toch een cadeau uit. Ze maakte een owngoal en kreeg zo de 0-2 op haar naam. Haar ploeggenote Gedgaudaite wilde duidelijk niet onder doen en kopte even later de 0-3 in eigen doel. De Caigny nam de volgende twee doelpunten voor haar rekening en zette de 0-5-ruststand op het scorebord.

Alsof dat nog niet genoeg was, pakte Lioezinaite ook nog voor rust haar tweede gele kaart. Ook in de tweede helft kwam Litouwen er niet aan te pas. Doelvrouw Justine Odeurs kon naar huis zonder zich te douchen. Ze raakte amper een bal, laat staan dat ze een redding moest uitvoeren.

In de heenwedstrijd wonnen de Flames makkelijk met 6-0. Die score wilden ze duidelijk overtreffen en dat deden ze ook. Via De Caigny en Wullaert werd het uiteindelijk nog 0-9. Beiden waren goed voor een hattrick.

Spanning tegen Zwiterland

Op 1 december voetballen de Red Flames de match van de waarheid tegen groepsleider Zwitserland. De Zwitsers wonnen ook hun voorlaatste groepswedstrijd en tellen één punt meer dan België. Op de slotspeeldag wordt dus beslist over wie zeker naar het EK gaat. De groepswinnaars zijn automatisch geplaatst, maar ook de drie beste tweedes mogen naar het EK in Engeland.

Opstelling Red Flames: Odeurs, Deloose, Biesmans, De Neve, Philtjens, Dhont, Missipo, Vanhaevermaet, Wullaert en Cayman.

Doelpunten: 12’ 68’ 81’ Wullaert,14’ Lioezinaite (own), 21’ Gedgaudaite (own), 30’ 40’ 56’ De Caigny, 83’ Minnaert

Rode kaart: 45’ Lioezinaite