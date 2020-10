Vlaamse regering kondigt strengere coronamaatregelen aan: cultuur en sport

In een poging de stijgende coronacijfers onder controle te krijgen, verstrengt de Vlaamse regering dan toch de maatregelen. Het doel van de verstrenging is om persoonlijke contacten te verminderen. De regering geeft meer uitleg hoe dat precies moet gebeuren.

De druk van virologen, gouverneurs en burgemeesters om te verstrengen was groot geworden. De vraag is hoe die verstrenging eruit zal zien. De avondklok blijft ongewijzigd, maar vraag is of de sociaal-culturele maatregelen worden ingeperkt of zullen sportactiviteiten verboden worden? Ook het winkelen kan worden ontmoedigd door individueel shoppen te verplichten. Ten slotte kan het afstandsonderwijs worden verruimd.

De nieuwe maatregelen zullen waarschijnlijk voor het weekend al ingaan. Hoe lang ze zullen duren is niet duidelijk.