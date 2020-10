Antwerpse ziekenhuizen in open brief: ‘Aan een verdere stijging durven we niet denken’

Zeven Antwerpse ziekenhuizen vragen in een open brief ‘met spoed’ om de steun van de Antwerpse bevolking. ‘Wat u doet, bepaalt de kansen van anderen.’

‘Beste Antwerpenaren’. Zo begint de open brief, die is ondertekend door zeven Antwerpse ziekenhuizen en ziekenhuiskoepels: Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis, GZA, AZ Klina, AZ Malle, AZ Monica en AZ Rivierenland. Hun raden van bestuur en directies vragen om de steun van de bevolking om de verspreiding van het virus - die ‘in sneltreintempo’ gaat - af te remmen.

‘Onze verpleegkundigen en artsen en alle verzorgend personeel hebben zich volop gesmeten bij de opvang van de eerste golf’, schrijven ze. ‘Vandaag zetten ze zich opnieuw in met risico voor eigen gezondheid. Nog niet of amper gerecupereerd bekampen ze nu een volgende golf waarvan de impact mogelijk nog groter is dan de vorige.’

‘De vraag is: hoe lang kunnen we dit nog? Met dit tempo van verspreiding komt de limiet van wat wij als personeel en ziekenhuizen aankunnen in zicht. Een verdubbeling van het huidig aantal covid-patiënten wordt bijzonder moeilijk, aan een verdere stijging durven we niet denken.’

‘Keuzes van levensbelang’

Daarom, schrijven de ziekenhuizen, ‘is het van levensbelang dat we nu met zijn allen een dam opwerpen tegen het virus. Het moet voor iedereen glashelder zijn dat de keuzes die we maken niet enkel van levensbelang zijn voor onszelf. Wat u doet, bepaalt de kansen van anderen. Wie zich niet houdt aan de maatregelen qua fysieke afstand en de beperking van contacten tot een absoluut minimum, is een bedreiging voor heel veel medemensen.’

‘We vragen met de grootste aandrang om de regels strikt te volgen en elkaar te steunen in deze moeilijke periode’, besluit de open brief. ‘Van onze kant stellen wij alles in het werk om onze zieke medeburgers de beste zorg te blijven bieden.’