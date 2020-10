Michael Woods rondt aanvalsspektakel nipt solo af

Michael Woods (EF Pro Cycling) heeft dinsdag in het Baskenland de zevende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De 34-jarige Canadees verschalkte vier medevluchters net voor het ingaan van de laatste kilometer van een 159,7 kilometer lange rit van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovía. De Spanjaard Omar Fraile hield op vier seconden zijn landgenoot Alejandro Valverde om de tweede plaats achter zich.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) behield de rode leiderstrui. De 27-jarige Ecuadoraan, vorig jaar winnaar van de Giro, heeft achttien seconden voor op de Engelsman Hugh Carty. De Ier Daniel Martin is op twintig seconden derde. De Sloveen Primoz Roglic, die voor een tweede eindzege op rij gaat, heeft als vierde dertig seconden goed te maken.

Voor Woods, derde in de Waalse Pijl en zevende in Luik-Bastenaken-Luik, is het de eerste zege van het seizoen. De Canadees rijdt zijn laatste wedstrijd voor EF Pro Cycling. De volgende drie seizoenen verdedigt hij de kleuren van Israël Start-Up Nation.

Woensdag gaat de 75e Vuelta a Espana voort met een tocht van 164 kilometer tussen Logrono en de Alto de Moncalvillo. Die slotklim is een echte muur: 8,3 kilometer aan 9,2 procent, met pieken tot 15 procent.