België heeft hoogste besmettingsgraad van Europa

België heeft de hoogste coronabesmettingsgraad in Europa, met 1.390,9 gevallen per 100.000 inwoners de voorbije twee weken. Alleen Tsjechië ging ons land tot nu toe nog vooraf, maar ook dat land zijn we dus voorbijgestoken. Dat is ook de internationale pers niet ontgaan.

Die cijfers komen van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding. Tsjechië telt op dit moment 1.379,8 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken. Op verre afstand volgen Luxemburg (760,4), Slovenië (732,8) en Nederland (694,1). Het instituut verzamelt niet alleen de gegevens van de 27 landen van de Europese Unie, maar ook van de andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, net als het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal overlijdens dat wordt toegeschreven aan covid-19 ligt op dit moment het hoogste in Tsjechië, met 12,3 overlijdens per 100.000 inwoners in twee weken. In België is dat cijfer, met 5,8 overlijdens, momenteel het op een na hoogste van Europa.

‘Coronaramp’

Die slechte cijfers blijven niet onder de radar. De Amerikaanse nieuwszender CNN schrijft dat ons land ‘op de rand van een coronaramp staat’, en herhaalt het bericht dat de maximumcapaciteit op intensieve zorg in ons land bij ongewijzigde cijfers over twee weken bereikt zal zijn. De mogelijkheid van een tweede lockdown en de nieuwe maatregelen, de avondklok, de sluiting van de horeca en het verplichte telewerk worden ook beschreven.

De Britse openbare omroep BBC schrijft over de mogelijke overbelasting van onze ziekenhuizen. De vraag aan besmette dokters zonder symptomen om te blijven werken, krijgt de nodige aandacht. Evenals de mogelijkheid van een tweede lockdown in ons land, uit vrees dat de ziekenhuizen de toevloed niet zullen aankunnen.

De Franse krant Le Monde schrijft over de onenigheid tussen de verschillende beleidsniveaus, en de kritiek op de aanpak van de regering-De Croo.