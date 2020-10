Met de release van de tweede Borat-film gebruikt Kazachstan Borats catchphrase ‘Very nice!’ in een toeristische campagne.

In de Borat-films speelt de Britse komiek Sacha Baron Cohen een Kazachse reporter die op reis gaat in de Verenigde Staten. In Kazachstan zagen ze nooit echt de humor in van de films. Het beeld dat van het land wordt opgehangen, is er een van een achterlijke staat, waar minderheden gediscrimineerd worden en prostitutie, criminaliteit en antisemitisme schering en inslag zijn. Dat is ook zo in de film Borat subsequent moviefilm, die vorige week uitkwam als een vervolg op de eerste film uit 2006.

Deze keer gebruikt de voormalige Sovjetstaat de film ook in haar voordeel. In een campagnevideo gebruiken toeristen Borats catchphrase ‘Very nice!’ om het land te omschrijven.

‘We willen dat iedereen Kazachstan zelf komt ontdekken, opdat ze zelf kunnen zien hoe het thuisland van Borat leuker is dan ze mogelijk hebben gehoord’, zegt Kairat Sadvakassov, vicevoorzitter van de toeristische dienst van het land.

Het idee kwam van Dennis Keen, een Amerikaanse burger die in Kazachstan woont en daar in de toeristische sector werkt. Iedereen linkt Borat met Kazachstan, zegt hij. Dus kan de catchphrase goed gebruikt worden. ‘Het is eigenlijk de perfecte en oprechte beschrijving van het land.’

De Kazachse autoriteiten zijn zelf nog altijd niet gewonnen voor de film. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de prent racistisch en xenofobisch. Maar een officieel protest zou de film alleen maar meer publiciteit geven, klinkt het.