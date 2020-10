Makkelijker gezegd dan gedaan: het inzetten van tijdelijk werklozen

Het lijkt simpel. Ons land telt meer dan 300.000 tijdelijk werklozen, terwijl de ziekenhuizen en zorginstellingen door een gebrek aan personeel aan het verzuipen zijn (DS 26 december). Kunnen we die tijdelijk werklozen niet inschakelen? Kunnen we ze niet inzetten in sectoren waar wel nog behoefte is aan veel jobs? In de praktijk blijkt het absoluut niet zo eenvoudig.