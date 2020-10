Het Middelheimmuseum is zijn kroonjuweel even kwijt. Heel even maar, want het werk Misconceivable van Erwin Wurm, in de volksmond beter bekend als ‘de kromme boot’, zal over een drietal weken na een grondige restauratie, weer op de vertrouwde plek over de slotgracht aan de Middelheimlaan liggen.

Het moderne kunstwerk werd maandag voorzichtig met de kraan verwijderd. De komende weken zal de boot op de binnenkoer van het openluchtmuseum aan een opfrisbeurt worden onderworpen. ’De “huid” van de boot wordt ieder jaar verzorgd en gedicht zoals bij een echte boot, maar na bijna tien jaar is het tijd om ook de binnenstructuur intensief onder handen te nemen’, zegt hoofd collecties Veerle Meul.

Misconceivable maakt sinds 2011 deel uit van de permanente collectie van het museum en heeft intussen de status verworven van ‘uithangbord’.

Tijdens de restauratie zal een tentje over de boot worden geplaatst, maar het museum probeert toch te regelen dat het werk zichtbaar zal blijven voor het publiek. Het Middelheimmuseum nam de coronaperiode te baat om dertig kunstwerken te restaureren. ’Op die manier konden we veel mensen aan het werk houden, want dat kon hier ook perfect in openlucht’, zegt Meul.